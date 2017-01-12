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Irak birlikleri Musul'da ilerliyor: 4 semt daha IŞİD’den geri alındı

Ahmet Haşim Muhtaroğlu / Tuzhurmatu, 12 Ocak, () – Musul'u DEAŞ'ten kurtarma operasyonu kapsamında ‘Geliyoruz Ninova Operasyonlar Komutanlığı’, Musul'un batı yakasında 4 semtin daha kurtarıldığını açıkladı. ‘Geliyoruz...

Irak birlikleri Musul'da ilerliyor: 4 semt daha IŞİD’den geri alındı

Ahmet Haşim Muhtaroğlu / Tuzhurmatu, 12 Ocak, () – Musul'u DEAŞ'ten kurtarma operasyonu kapsamında ‘Geliyoruz Ninova Operasyonlar Komutanlığı’, Musul'un batı yakasında 4 semtin daha kurtarıldığını açıkladı.

‘Geliyoruz Ninova Operasyonlar Komutanlığı’, Musul'un batı yakasında 4 semtin daha kurtarıldığını açıkladı. Operasyonlar Komutanı Abdülemir Reşid Yarallah yaptığı açıklamada, terörle mücadele ekiplerinin Musul'da El Maliye, 7 Nisan, El Sıddik ve El Dubbat semtlerini kurtardığını söyledi. Yarallah, Irak bayrağının binalarının üzerinde dalgalanmaya başladığını kaydetti.

Bu arada Geliyoruz Ninova Operasyonlar Komutanlığı, terörle mücadele ekiplerinin İletişim ve Posta Dairesi, Yatırım Kurulu binası, Elektrik Müdürlüğü ve İç Güvenlik binasını da kurtardığını duyurdu.

İntihar Saldırıları Engellendi

Öte yandan Irak Federal Polis Komutanı Raid Şakir Cevdet yaptığı açıklamada, “DEAŞ teröristleri geri alınan Somar semtinde intihar saldırısı düzenlemek için 3 bomba yüklü araçla birliklerimize doğru ilerlemek istedi ancak polislerimizin hızlı ve cesur müdahalesi sonucu 3 bomba yüklü arac ile 5 teröristi birliklerimize yaklaştırmadan yok etti” dedi. Cevdet, Somar semtinde sivillerin çıkışı için güvenli koridorlar açtıklarını ve DEAŞ'in rastgele sivil bölgeleri hedef aldığını bildirdi. Bu arada Koalisyon Güçleri'nin Kerkük'ün güney batısında yer alan Zap nehrinde iki köprüyü bombaladığı bildirildi. Bombalama sonucu köprülerin tamamen imha edildiği kaydedildi. Hedef alınan köprülerin stratejik olarak önemli köprüler olduğu ifade edildi.

Görüntü Dökümü:

- TV kaydı çatışma bölgeleri görüntüleri

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