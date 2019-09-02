Irak, ABD finansmanlı TV kanalın yayınını durdurdu

Irak Ulusal İletişim ve Medya Komisyonu, ABD finansmanlı TV kanalı Al-Hurra’yı, dini kurumlar için saldırgan yayın ve Irak'taki yüksek dini otoriteye önyargı oluşturması sebebiyle 3 ay süreyle durdurdu.

Irak Ulusal İletişim ve Medya Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak'taki medya ve telekomünikasyon sektörlerini medya yayın kurallarına ve düzenleme konusundaki yetkilerine göre, Al-Hurra TV tarafından 31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlanan 12 dakikalık programda Irak'taki dini kurumların yolsuzluk yaptığına dair iddialara yer verilmesinin medyanın profesyonelliğini koruma ilkesinnden uzaklaştığı ve saygı duyulan dini kurumların itibarını zedelediği nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.