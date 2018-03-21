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IOM: 2018’in ilk iki ayında Avrupa’ya yaklaşık 13 bin mülteci geldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Mart () –Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 2018’in ilk 11 haftasında deniz yoluyla Avrupa’ya 12,983 mültecinin geldiğini duyurdu. Avrupa Birliği’nin göç kolu olan IOM verilerinde, Avrupa’ya gelen mültecilerin...

IOM: 2018’in ilk iki ayında Avrupa’ya yaklaşık 13 bin mülteci geldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Mart () –Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 2018’in ilk 11 haftasında deniz yoluyla Avrupa’ya 12,983 mültecinin geldiğini duyurdu.
Avrupa Birliği’nin göç kolu olan IOM verilerinde, Avrupa’ya gelen mültecilerin yüzde 47’sinin İtalya’ya çıktığını ve sırasıyla kalan yüzde 30’un Yunanistan’a, yüzde 22’nin İspanya’ya ve yüzde 1.0’ın da Kıbrıs’a çıktığı belirtildi.
IOM Yunanistan Yetkilisi Kelly Namia, Cumartesi günü Yunanistan Sahil Güvenlik güçleri tarafından Agathonisi Adası’na çıkarılan 19 mülteciden 16’sının hayatını kaybettiğini ve en az üç kişinin halen bulunamadığını söyledi.
Sahil Güvenlik yetkililerinin yaptığı açıklamada ise hayatını kaybeden mültecilerden altısının Irak’lı ve sekizinin Afganistan’lı olduğu söylenirken, 16 kişinin dokuzunun çocuk olduğu vurgulandı.

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