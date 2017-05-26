İnsan Hakları Mahkemesi Merkel’in istediği gazetecinin durumunu görüşecek

Almanya ile Türkiye arasındaki son dönemde önemli konu başlıkları arasında yer alan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in durumu, İnsan Hakları Mahkemesi’nde görüşülecek. Die Welt gazetesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yücel’in avukatı Veysel Ok’a perşembe günü gönderdiği yazı ile Yücel’in durumunun en kısa sürede ele alınacağını duyurduğunu yazdı.

Çifte vatandaş olan Deniz Yücel, şubat ayından bu yana Türkiye’de terör propagandası suçlamasıyla tutuklu bulunuyor. Almanya, Yücel’in tutuklanmasından bu yana her fırsatta Türkiye’den Alman vatandaşı da olan Yücel’in serbest bırakılmasını talep ediyor.

Merkel-Erdoğan görüşmesinin de konusuydu

Son olarak dün, Almanya Başbakanı Angela Merkel NATO zirvesi kapsamında bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yücel’in en kısa sürede serbest bırakılmasını talep etti. Merkel’in görüşmede talep ettiği bir diğer konunun Alman parlamenterlerin İncirlik’te konuşlu askerleri ziyaretine izin verilmesi olduğu belirtiliyor. Merkel NATO zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde konuyu açıkça dile getireceğini belirterek,” Aksi taktirde İncirlik’ten ayrılmak zorunda kalırız” ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uyup uymadıkları konularını inceliyor. Türkiye Avrupa Konseyi’ne 1949, Almanya ise 1950 yılından bu tarafa üye.