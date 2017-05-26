Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

İnsan Hakları Mahkemesi Merkel’in istediği gazetecinin durumunu görüşecek

Almanya ile Türkiye arasındaki son dönemde önemli konu başlıkları arasında yer alan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in durumu, İnsan Hakları Mahkemesi’nde görüşülecek. Die Welt gazetesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yücel’in...

İnsan Hakları Mahkemesi Merkel’in istediği gazetecinin durumunu görüşecek
Almanya ile Türkiye arasındaki son dönemde önemli konu başlıkları arasında yer alan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in durumu, İnsan Hakları Mahkemesi’nde görüşülecek. Die Welt gazetesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yücel’in avukatı Veysel Ok’a perşembe günü gönderdiği yazı ile Yücel’in durumunun en kısa sürede ele alınacağını duyurduğunu yazdı.

Çifte vatandaş olan Deniz Yücel, şubat ayından bu yana Türkiye’de terör propagandası suçlamasıyla tutuklu bulunuyor. Almanya, Yücel’in tutuklanmasından bu yana her fırsatta Türkiye’den Alman vatandaşı da olan Yücel’in serbest bırakılmasını talep ediyor.

Merkel-Erdoğan görüşmesinin de konusuydu

Son olarak dün, Almanya Başbakanı Angela Merkel NATO zirvesi kapsamında bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yücel’in en kısa sürede serbest bırakılmasını talep etti. Merkel’in görüşmede talep ettiği bir diğer konunun Alman parlamenterlerin İncirlik’te konuşlu askerleri ziyaretine izin verilmesi olduğu belirtiliyor. Merkel NATO zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde konuyu açıkça dile getireceğini belirterek,” Aksi taktirde İncirlik’ten ayrılmak zorunda kalırız” ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uyup uymadıkları konularını inceliyor. Türkiye Avrupa Konseyi’ne 1949, Almanya ise 1950 yılından bu tarafa üye.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246