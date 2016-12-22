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İnsan Hakları İzleme Örgütü: PKK çocuk kaçırıp silahlandırıyor

İstanbul, 22 Aralık, () - İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün raporunda, Irak’ta PKK uzantılı terör gruplarının 15 yaşından küçük erkek ve kız çocuklarını zorla silahaltına aldığı bildirildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün...

İnsan Hakları İzleme Örgütü: PKK çocuk kaçırıp silahlandırıyor

İstanbul, 22 Aralık, () - İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün raporunda, Irak’ta PKK uzantılı terör gruplarının 15 yaşından küçük erkek ve kız çocuklarını zorla silahaltına aldığı bildirildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (İHİÖ) sitesinde yayınladığı raporda, PKK ve bağlantılı HPG, YBŞ gibi örgütlerin birçok kez çocuk kaçırdığı ve örgütü terk etmeye çalışan çocuklara da ağır istismarda bulundukları ifade edildi. İHİÖ, kuzey Irak’ta Kürt ve Yezidi çocukların HPG ve YBŞ (Şingal Direniş Birimleri) tarafından 29 farklı vakada silahaltına alındığının saptanabildiğini belirtti.

Kandil Dağı’ndan eğitiliyorlar

Çocukları zorla silahlandırmanın bir savaş suçu sayıldığının da ifade edildiği bildiride, 15 yaş altı çocuklardan bazılarının sıcak çatışmalara sokulduğu ve bazılarının ise Kandil Dağı’nda eğitildiğinin, çocukların kişisel olarak İHİÖ’ye verdikleri demeçlerle de sabit olduğu aktarıldı. Açıklamada, Yezidilerin yaşadığı Sincar bölgesinde 13 yaşında bir kızın HPG’li ‘komutanına’ itaatsizliğinde dolayı şiddete uğrayarak bacağının kırıldığı gibi detaylar da raporlandı.

Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi İnsan Hakları Komisyonu, Irak’ın Halepçe kenti ve çevresinde 20 erkek ve 5 kız çocuğunun PKK’ya alındığını, bunun haricinde 38 çocuğun ise önce örgüte katılıp daha sonra evlerine döndüklerini ifade etti.

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