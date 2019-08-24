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İngiltere’de okullarda binden fazla bıçak ele geçirildi
İngiltere’de geçtiğimiz yıl okul çağındaki binden fazla çocukta bıçak ve benzeri kesici alet ele geçirildi. İngiltere’deki 5 News haber kanalının edindiği bilgilere göre İngiltere, İskoçya ve Galler’deki okullarda yapılan aramalarda...
DIŞ HABERLER 23.08.2019, 08:52
İngiltere’de geçtiğimiz yıl okul çağındaki binden fazla çocukta bıçak ve benzeri kesici alet ele geçirildi.
İngiltere’deki 5 News haber kanalının edindiği bilgilere göre İngiltere, İskoçya ve Galler’deki okullarda yapılan aramalarda bin 144 çocukta bıçak, çakı, av bıçağı, katana gibi kesici alet bulundu. Galler ve İngiltere’de okullarda öğrencilerin üzerinde bulunan kesici alet bulunma sayısının son beş yıl içerisinde iki katından fazlaya çıktığı açıklandı.
Independent gazetesi de Galler’deki bir ilkokulda 4 yaşındaki bir çocuğun bıçak taşıdığını ve 11 yaşındaki bir öğrencinin, fosforlu kalem ucunu kesici bir aletle değiştirerek, bir başka öğrenciye ‘Beni dinle yoksa seni bıçaklarım’ dediğini aktardı. Ayrıca, İngiltere’de özellikle başkent Londra’da gençler arasındaki şiddet ve bıçaklama olaylarının endişe verici boyutta olduğu belirtildi.
BBC’nin açıkladığı verilere göre İngiltere’de Mart 2019’a kadarki 12 aylık sürede 43 bin 516 bıçaklı suç rapor edildi.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre de Mart 2018’e kadarki 12 aylık sürede de bıçak veya kesici bir alet ile işlenen cinayet sonucu 286 kişi hayatını kaybetti. Özellikle Londra’da gençler arasında bıçaklı suçlardaki artışın nedenleri arasında çeteler arası çatışma, soygun ve uyuşturucu ticareti gösteriliyor.
İngiltere’deki 5 News haber kanalının edindiği bilgilere göre İngiltere, İskoçya ve Galler’deki okullarda yapılan aramalarda bin 144 çocukta bıçak, çakı, av bıçağı, katana gibi kesici alet bulundu. Galler ve İngiltere’de okullarda öğrencilerin üzerinde bulunan kesici alet bulunma sayısının son beş yıl içerisinde iki katından fazlaya çıktığı açıklandı.
Independent gazetesi de Galler’deki bir ilkokulda 4 yaşındaki bir çocuğun bıçak taşıdığını ve 11 yaşındaki bir öğrencinin, fosforlu kalem ucunu kesici bir aletle değiştirerek, bir başka öğrenciye ‘Beni dinle yoksa seni bıçaklarım’ dediğini aktardı. Ayrıca, İngiltere’de özellikle başkent Londra’da gençler arasındaki şiddet ve bıçaklama olaylarının endişe verici boyutta olduğu belirtildi.
BBC’nin açıkladığı verilere göre İngiltere’de Mart 2019’a kadarki 12 aylık sürede 43 bin 516 bıçaklı suç rapor edildi.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre de Mart 2018’e kadarki 12 aylık sürede de bıçak veya kesici bir alet ile işlenen cinayet sonucu 286 kişi hayatını kaybetti. Özellikle Londra’da gençler arasında bıçaklı suçlardaki artışın nedenleri arasında çeteler arası çatışma, soygun ve uyuşturucu ticareti gösteriliyor.
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