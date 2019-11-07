Flaş HaberOrgan'ize ol, bağışla, bir hayat kurtar
Son Dakika
İngiltere’de Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi arasındaki fark 11 puana düştü
İngiltere seçimleri öncesi partilerin seçim kampanyaları başlarken, Çarşamba günü yapılan bir anket, Muhafazakar Parti ile İşçi Parti arasındaki farkın 11 puana gerilediğini gösterdi. Sky News/YouGov tarafından gerçekleştirilen ve 1,667...
DIŞ HABERLER 07.11.2019, 10:49
İngiltere seçimleri öncesi partilerin seçim kampanyaları başlarken, Çarşamba günü yapılan bir anket, Muhafazakar Parti ile İşçi Parti arasındaki farkın 11 puana gerilediğini gösterdi.
Sky News/YouGov tarafından gerçekleştirilen ve 1,667 adet İngiliz vatandaşının katıldığı anket sonuçlarına göre, seçimi Muhafazakar Parti’nin kazanacağını düşünen kişi oranı yüzde 36 olurken, bu oran İşçi Partisi için yüzde 25, Liberal Demokratlar için yüzde 17, Brexit Partisi yüzde 11, Yeşil Parti için yüzde 5.0, SNP için yüzde 4.0 ve Plaid Cymru Partisi için yüzde 1.0 oldu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İşçi Partisi’nin seçim kampanyasında yer alan ikinci bir Brexit (İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden ayrılması) referandumunun ‘bir yıl daha sürecek bir kaosa’ yol açacağını belirterek, halkı Muhafazakar Parti’ye oy vermeye ve ‘İngiltere'nin potansiyelini bütün dünyaya göstermeye’ çağırmıştı. Johnson’ın ayrıca, dün Kraliçe II. Elizabeth ile gerçekleştirdiği görüşmede Avam Kamarası’nın seçim sonrası kurulacak yeni parlamento öncesi dağıldığı konusunda bilgilendirdiği vurgulanmıştı.
Sky News/YouGov tarafından gerçekleştirilen ve 1,667 adet İngiliz vatandaşının katıldığı anket sonuçlarına göre, seçimi Muhafazakar Parti’nin kazanacağını düşünen kişi oranı yüzde 36 olurken, bu oran İşçi Partisi için yüzde 25, Liberal Demokratlar için yüzde 17, Brexit Partisi yüzde 11, Yeşil Parti için yüzde 5.0, SNP için yüzde 4.0 ve Plaid Cymru Partisi için yüzde 1.0 oldu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İşçi Partisi’nin seçim kampanyasında yer alan ikinci bir Brexit (İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden ayrılması) referandumunun ‘bir yıl daha sürecek bir kaosa’ yol açacağını belirterek, halkı Muhafazakar Parti’ye oy vermeye ve ‘İngiltere'nin potansiyelini bütün dünyaya göstermeye’ çağırmıştı. Johnson’ın ayrıca, dün Kraliçe II. Elizabeth ile gerçekleştirdiği görüşmede Avam Kamarası’nın seçim sonrası kurulacak yeni parlamento öncesi dağıldığı konusunda bilgilendirdiği vurgulanmıştı.
21°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 07 Kasım 2019
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:35
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:35
|Akşam
|18:00
|Yatsı
|19:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5