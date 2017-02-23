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İngiltere’de Britanya Hayır Platformu kuruldu

Gonca Yağcı / Londra, 23 Şubat () - İki parti temsilciliğininde aralarında bulunduğu İngiltere’de faaliyet gösteren 16 sivil toplum örgütü, siyasi farklılıklarını bir kenara koyup vatan için bir araya gelerek organize ettiklerini ifade...

İngiltere’de Britanya Hayır Platformu kuruldu

Gonca Yağcı / Londra, 23 Şubat () - İki parti temsilciliğininde aralarında bulunduğu İngiltere’de faaliyet gösteren 16 sivil toplum örgütü, siyasi farklılıklarını bir kenara koyup vatan için bir araya gelerek organize ettiklerini ifade ettikleri “Britanya Hayır Platformu “ kurdu

Platform vatandaşlara yaptığı çağrıda, 16 Nisan’da yapılacak referendum için yurtdışında oy kullanacakların referendum seçmen kayıtlarının 26 Şubat 2017 Saat 12:00’ ye kadar , cumartesi günü de dahil olmak üzere devam ettiğini hatırlattı. Britanya Hayır Platformu ilk çalışmalarını, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Dalston, Chingford bölgelerindeki esnaf ve iş yerlerini dolaşarak saha çalışmalarıyla gerçekleştirdi.

Bu çalışmalarda yurt dışında yaşayan vatandaşların yurt dışı seçmen listesinde olup olmadığı sorgulaması yapmış ve eğer kayıt bulunamamışsa onların adres beyan formu doldurulmasına da yardım etti. Ayrıca platformun başka bir grubu da birçok vatandaşın konsolosluğa götürülmesi konusunda yardımcı oldu.

Britanya Hayır Platformuna Anadolu Kültür Merkezi, Anadolu Arkadaşlık Grubu, Avrupa Engelliler Derneği, Bizim Kadınlar Grubu, CHP İngiltere Birliği, Hoş Seda Kültür ve Sanat Merkezi, İkinci Bahar Derneği, İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği, İngiltere Türk Öğretmenler Derneği, İngiltere Türkleri Dayansma ve Yardımlaşma Derneği,İngiltere’deki Egeli Aileler Grubu, Londra Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği, Nurhak Derneği, Türkiye Gençlik Birliği, Uluslararası Türk Kadınları Derneği, Vatan Partisi İngiltere Temsilciliği katıldı.

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