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İngiltere’de bir kamyonda 39 kişinin cesedi bulundu
İngiltere’nin Essex bölgesinde bir kamyonda 39 kişinin cesedine ulaşıldı. İhbar sonucu bölgeye gelen polis yetkilileri, 25 yaşındaki kamyon sürücüsünü gözaltına aldı. Başkent Londra’nın doğusunda bulunan Essex bölgesinin Grays...
DIŞ HABERLER 23.10.2019, 12:50
İngiltere’nin Essex bölgesinde bir kamyonda 39 kişinin cesedine ulaşıldı. İhbar sonucu bölgeye gelen polis yetkilileri, 25 yaşındaki kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.
Başkent Londra’nın doğusunda bulunan Essex bölgesinin Grays kasabasında bir kamyondaki konteynerde 39 kişinin cesedi bulundu. Kamyonun Bulgaristan’dan geldiği bildirilirken, polis 25 yaşındaki Kuzey İrlandalı kamyon sürücüsünü gözaltına aldı. Kamyonun bulunduğu bölge, polis tarafından güvenlik kordonuna alındı. Polis yetkilisi Andrew Mariner, “Kamyonun 19 Ekim’de Bulgaristan’dan geldiğini tespit ettik. Kamyon sürücüsü sorgulanıyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Şu anda cesetleri teşhis etme aşamasındayız” dedi.
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