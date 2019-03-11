İngiltere’de bıçaklı saldırı vakalarında rekor artış

Gonca YAĞCI, () - İngiltere’de bıçaklı saldırı vakaları rekor seviyede artış gösterdi.

The Guardian gazetesinin yayınladığı resmi istatistiklere göre, Londra çevresindeki 34 kentte bıçakla işlenen suç oranı son 8 yılda yüzde 45.7 oranında arttı. 2010 yılından bu yana başkent Londra’daki bıçaklama vakaları ise yüzde 11 yükseldi.

Nisan 2010 yılından bu yana İngiltere ve Galler’deki benzer suçlarda artış, bugüne kadar kaydedilen en yüksek seviyede artarak yüzde 152’ye çıktı.

Polis yetkilileri bu bölgelerdeki suç artışının nedenlerinden birini, sokak çetelerinin kırsal kesimlerde yeni müşterileri hedef almak için saldırı potansiyellerini farklı bölgelere yaymaları olarak açıkladı.

Londra, Birmingham ve Manchester’da yılın başından bu yana 9 genç bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Büyük kentlerdeki bıçakla işlenen suç oranı yüksek kalsa da, 2010 yılından beri diğer küçük kentlerdeki suç oranları da artışa geçti.

Nisan 2010 ile Eylül 2018 yılları arasında Londra’da bıçakla işlenen suçlarda yüzde 11 artış kaydedildi. Aynı suç oranı Hertfordshire’da yüzde 89, Essex’de yüzde 43, ve Thames Valley’de yüzde 23 arttı.

Konuyla ilgili Guardian gazetesine açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanlığı sözcüsü, ülke genelindeki artan suç oranının endişe verici olduğunu belirterek; İçişleri Bakanlığı’nın polis ve diğer yetkililerle suça karşı mücadeleye devam ettiklerini belirtti.