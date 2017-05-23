İngiltere’de AVM’de bomba paniği
İngiltere’nin Manchester kentinde Arndale alışveriş merkezi bomba ihbarı üzerinde boşaltıldı. Bölgedeki görgü tanıkları patlama sesi duyduklarını ifade ederken, İngiltere emniyetinden yapılan açıklamada AVM’nin tekrar açılacağı...
23 Mayıs 2017 Salı 13:56
İngiltere’nin Manchester kentinde Arndale alışveriş merkezi bomba ihbarı üzerinde boşaltıldı. Bölgedeki görgü tanıkları patlama sesi duyduklarını ifade ederken, İngiltere emniyetinden yapılan açıklamada AVM’nin tekrar açılacağı duyuruldu. Polis olay yerinde bir şüpheliyi göz altına aldı.İngiltere’de dün gece konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısında 22 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi ise yaralandı.
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