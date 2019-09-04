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İngiltere’de ‘120 milyon Sterlin’lik rekor uyuşturucu operasyonu
Ulusal Suçla Mücadele Kurumu (NCA) ekipleri, liman şehri Felixstowe Limanı’nda düzenledikleri bir operasyonda piyasa değeri 120 milyon Sterlin olan 1.3 ton eroin ele geçirdi. NCA yetkilileri 30 Ağustos günü limanda demirlenmiş olan MV Gibraltar...
DIŞ HABERLER 04.09.2019, 10:49
Ulusal Suçla Mücadele Kurumu (NCA) ekipleri, liman şehri Felixstowe Limanı’nda düzenledikleri bir operasyonda piyasa değeri 120 milyon Sterlin olan 1.3 ton eroin ele geçirdi.
NCA yetkilileri 30 Ağustos günü limanda demirlenmiş olan MV Gibraltar adlı gemiye operasyon düzenlendiğini; operasyonda havlu ve bornozlara sarılı halde 1.3 ton eroin ele geçirildiğini duyurdu. Yetkililer bunun Hollanda, Belçika ve Birleşik Krallık tarafından ortak yürütülen bir operasyon olduğunu da ekledi.
NCA Direktör Yardımcısı Matt Horne, bunun hem miktar, hem de piyasa değeri olarak İngiltere tarihinde bir rekor olduğunu; Avrupa tarihinde ise en büyüklerden biri olduğunu söyledi.
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