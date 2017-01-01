İngiltere yeni yıla geniş güvenlik önlemleriyle girdi

İngiltere'nin Başkenti Londra yeni yıla yoğun güvenlik önlemleri altında girdi. Her yıl yapılan kutlamalar büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Havai fişek gösterilerini yüzbinlerce kişi izledi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bu yılki yılbaşı kutlamaları yoğun güvenlik önemleri altında gerçekleştirildi.

Yüzbinlerce kişi soğuk havaya rağmen Thames Nehri kenarında 'Big Ben','London Eye' ve parlamentonun yanında havai fişek gösterisini izlemek için toplandı. Londra polisi terör tehdidi nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alırken ilk kez bu yıl yeni yıl kutlamaları öncesinde ve sırasında Londra metrosundaki trenlerde silahlı polisler de görev aldı.

Başkent Londra 2017’ye 3 bin polisin görev aldığı geniş güvenlik önlemleri altında girdi. İngiliz Parlamentosunun önünde, Thames Nehri üzerinde gerçekleştirilen havai fişek gösterisi, bu yıl da biletli olarak 100 binin üzerinde kişi tarafından izlendi.

Terör tehdidi nedeniyle Londra’daki kutlamalar sırasında insanların yoğun olarak bulunduğu alanlara araçların girişini önlemeye dönük olarak çok sayıda taşınabilir beton bariyer kondu. Kilit noktalarda atlı polisler ve devriyeler hazır bekletildi.

Etkinliğin ev sahipliğini yapan Londra Belediyesi düzenlediği kutlama kapsamında, Thames nehri boyunca yerleştirilen dev kolonlardan canlı müzik ziyafeti verdi. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise herkes geri saymaya başladı. Big Ben'in gongunun ardından muhteşem havai fişeği gösterisi gerçekleştirdi.

Havai Fişek Gösterisi 12 Dakika Sürdü

Londra’daki yeni yıl kutlamalarında havai fişek gösterisi, 12 dakika sürdü. Gösteride 12 bin havai fişeğin kullanıldığı belirtilirken, İngiliz Parlamentosu'nun saat kulesi Big Ben'in çanları, yeni yıla girilmesiyle 12 kez çalındı.

Londra’daki geleneksel havai fişek gösterileri için gece boyunca 3 binden fazla polis görev aldı. Başkent Londra’nın merkezi, yeni yıl kutlamaları nedeniyle uzun bir süre trafiğe kapatıldı. Kutlama alanına çıkan yollar öğle saatlerinden itibaren kapatılırken, izleyiciler de oluşturulan kontrol noktalarında tek tek aranarak alana alındı. Londra polisinin bu yıl geçen yıllara göre kontrolleri iki kez artırdığı bazı noktalarda polislerin silah taşıdığı da görüldü.

Khan’dan umut ve iyimserlik mesajı

Geleneksel havai fişek gösterileri yapılmadan önce konuşan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, bu yılki temanın “Umut ve iyimserlik” olduğunu ifade ederek, Londra’nın tüm dünyaya açık olduğunu söyledi.

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Havai fişek gösterileri