İngiltere Parlamentosu’nda Türkiye Rusya ilişkileri tartışıldı

Radikal gazetesi eski yazarlarından Ezgi Başaran ve Londra King’s College’den Rusya siyaseti uzmanı Dr. Natalie Kuhrt, İngiltere Parlamentosu’nda Türkiye Rusya ilişkilerini değerlendirdi. Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin (Centre for Turkey Studies) düzenlediği toplantıya Türkiye uzmanı Prof. William Hale de katkıda bulundu. Moderatörlüğünü Lord Balfe’nin yaptığı toplantıda Oxford Üniversitesi’nde ziyaretçi öğretim görevlisi olarak bulunan Ezgi Başaran, Türkiye - Rusya ilişkilerini Türkiye’nin iç politikaları açısından değerlendirdi. Putin ve Erdoğan’ın birbirlerine benzer güçlü karakterler olmasının anlaşmalarını kolaylaştırdığını söyleyen Başaran iki ülke arasında engebeli bir ilişki olduğunu söyledi. Batı karşıtı söylemlerde hemfikir olan iki liderin Rusya’nın 15 Temmuz darbe teşebbüsünden hemen sonra Türkiye ile dayanışma göstermesi de bu ilişkinin güçlenmesine katkıda bulunduğunu belirten Başaran diğer yandan Suriye konusunda yaşanan anlaşmazlıkların da unutulmaması gerektiğini ekledi. Enerji ve turizm açısından Rusya ile olan ilişkilerin Türkiye açısından kritik olduğunu da belirten Başaran Türkiye’nin ne şekilde olursa olsun Batıdaki müttefikleri ile bağlarını koparmayacağını dile getirdi. Rusya’nın Kürtlerle olan ilişkileri ile gelen bir soru üzerine, Başaran Rusya’nın PKK’yı terör organizasyonu olarak görmeyen ülkelerden biri olduğunu söyledi. Başaran geçmişte Kürtlerle iyi ilişkileri olan Rusya’nın şimdilerde Kürtlere destek konusunda daha sessiz kaldığını ifade etti.

King’s College’dan Rusya siyaseti uzmanı Dr Natasha Kuhrt Rusya’nın Suriye’de kesinlikle rejim değişikliği istemediğini ve radikal İslam’a karşı seküler bir diktatörlüğü desteklediğini söyledi. Rusya’nın Arap Baharı gibi devrimci ayaklanmalara Ukrayna gibi kendi geçmişindeki ayaklanmalara benzer olduğu için karşı olduğunu söyleyen Dr Kuhrt, Rusya’nın Türkiye’deki darbe teşebbüsünün ardından Türkiye hükümetine bu sebeple de destek olduğunu ekledi.

Profesör William Hale de Türkiye - Rusya ilişkilerini enerji açısından değerlendirip TANAP projesi ile Türkiye’nin Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azalacağını söyledi. Suriye konusunda yıllarca ABD ve Avrupa tarafından bir çözüm bulunmadığını ama Türkiye ve Rusya’nın ise ateşkes için verdikleri çabanın takdir edilmesi gerektiğini belirten Hale Suriye konusunda Kürtler ve yeni Amerikan Başkanlığı gibi geleceğe dair çözülmesi gereken sorular olduğunu söyledi.