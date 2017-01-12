İngiltere Parlamentosu’nda Türkiye Rusya ilişkileri tartışıldı

Radikal gazetesi eski yazarlarından Ezgi Başaran ve Londra King’s College’den Rusya siyaseti uzmanı Dr. Natalie Kuhrt, İngiltere Parlamentosu’nda Türkiye Rusya ilişkilerini değerlendirdi. Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin (Centre for Turkey Studies) düzenlediği toplantıya Türkiye uzmanı Prof. William Hale de katkıda bulundu. Moderatörlüğünü Lord Balfe’nin yaptığı toplantıda Oxford Üniversitesi’nde ziyaretçi öğretim görevlisi olarak bulunan Ezgi Başaran, Türkiye - Rusya ilişkilerini Türkiye’nin iç politikaları açısından değerlendirdi. Putin ve Erdoğan’ın birbirlerine benzer güçlü karakterler olmasının anlaşmalarını kolaylaştırdığını söyleyen Başaran iki ülke arasında engebeli bir ilişki olduğunu söyledi. Batı karşıtı söylemlerde hemfikir olan iki liderin Rusya’nın 15 Temmuz darbe teşebbüsünden hemen sonra Türkiye ile dayanışma göstermesi de bu ilişkinin güçlenmesine katkıda bulunduğunu belirten Başaran diğer yandan Suriye konusunda yaşanan anlaşmazlıkların da unutulmaması gerektiğini ekledi. Enerji ve turizm açısından Rusya ile olan ilişkilerin Türkiye açısından kritik olduğunu da belirten Başaran Türkiye’nin ne şekilde olursa olsun Batıdaki müttefikleri ile bağlarını koparmayacağını dile getirdi.