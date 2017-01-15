Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı
MHP’li Saffet Sancaklı'nın eşi intihar teşebbüs etti
Eşi intihar eden MHP'li vekile...
flash! Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın...
Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın...
Meral Akşener'den 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ne farklı yorum
Aranızda FETÖ'cü var mı?

İngiltere ortak pazardan çıkmaya hazır

Gonca Yağcı / Londra, 15 Ocak () - İngiltere hükümeti, Britanya'nın Avrupa Birliği'nden net bir şekilde ve doğrudan ayrılması için sıkı bir Brexit hazırlığı yapıyor. İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit hazırlığı amacıyla...

İngiltere ortak pazardan çıkmaya hazır

Gonca Yağcı / Londra, 15 Ocak () - İngiltere hükümeti, Britanya'nın Avrupa Birliği'nden net bir şekilde ve doğrudan ayrılması için sıkı bir Brexit hazırlığı yapıyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit hazırlığı amacıyla salı günü yapacağı önemli açıklamada, serbest dolaşıma son vermek için İngiltere'nin ortak pazar üyeliği ile Gümrük Birliği üyeliğini feda etmeye hazır olduğunun altını çizecek.

Guardian gazetesindeki habere göre, başkent Londra'daki Lancaster House'da diplomatlarla bir araya gelecek olan Başbakan May, konuşmasında aylardır Brexit konusunda kendisi hakkında konuşulan spekülasyonlara yanıt verecek.

Sunday Telegraph gazetesindeki haberi kaynak gösteren Guardian, May'in konuşmasında İngiltere'nin Gümrük Birliği'nden ayrılmaya hazır olması ve sınırlarında tam bir kontrol sağlaması gerektiğini belirterek Avrupa Adalet Divanı'nın kararlarına bağlı kalmaya devam etmemeye hazır olması gerektiğini söyleyecek.

May'in ayrıca, Avrupalı işçilerin haklarının iyileştirilmesi ve korunması gibi ortak hedeflerin inşaası konusunda da konuşması bekleniyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55