İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth, tahttaki 65. yılını kutlayacak

Dünyanın, halen hayatta olan, en uzun süre hüküm süren hükümdarı İkinci Elizabeth, tahttaki 65. yılını kutladı.



Londra’da, Kraliçe İkinci Elizabeth’in tahttaki 65. yılı kutlamaları kapsamında 41 atışlık bir selamlama töreni düzenlenecek. Kraliyet ofisi, Kraliçe Elizabeth’in 2014 yılında, 1947 yılında Kral Altıncı George tarafından düğün hediyesi olarak kendisine verilen safir mücevheri takarken çizilmiş bir portresini yayınladı.



90 yaşındaki kraliçe, uluslararası ziyaretlerini azaltmış olsa da İngiltere içindeki resmi görevlerini yerine getiriyor. Kraliçe’nin Kasım ayında yaptığı açıklamada, hayır kuruluşları, akademik enstitüler ve spor kulüpleri etkinliklerine daha az katılacağını ve bu sorumlulukları kraliyet ailesi arasında paylaştıracağını açıklamıştı



Kraliçe İkinci Elizabeth’in günü doğu İngiltere’de yer alan Sandringham Sarayında geçireceği belirtildi.