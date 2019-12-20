Son Dakika
İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in eşi hastaneye kaldırıldı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip daha önceki bir rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırıldı. Buckingham Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Edinburgh Dükü Prens Philip’in bu sabah saatlerinde Norfolk’tan...
DIŞ HABERLER 20.12.2019, 17:40
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip daha önceki bir rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırıldı.
Buckingham Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Edinburgh Dükü Prens Philip’in bu sabah saatlerinde Norfolk’tan Londra’ya hastaneye geldiği, gelirken ambulans kullanmadığı ve planlı olarak doktorunun tavsiyesi üzerine hastaneye yattığı ifadeleri kullanıldı. 98 yaşında olan Prens Philip 2017 yılında kamu hizmetinden emekli olmuştu.
13°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 20 Aralık 2019
|İmsak
|06:46
|Güneş
|08:18
|Öğle
|13:07
|İkindi
|15:25
|Akşam
|17:45
|Yatsı
|19:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Denizlispor
|15
|21
|10. Göztepe
|15
|20
|11. Gaziantep FK
|15
|20
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|15
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Crystal Palace
|17
|23
|10. Arsenal
|17
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|36
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10