İngiltere hükümeti: Başbakan May’in Türkiye ziyareti, ortaklığımızı ve desteğimizi pekiştirecek

Edip Sönmez / İstanbul, 24 Ocak, () - İngiltere Başbakanı May, 28 Ocak Cumartesi günü Türkiye’yi ziyaret edecek.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Türkiye’ye başbakan unvanıyla gerçekleştireceği bu ilk ziyarette, savunma, ticaret ve güvenlik konularını görüşecek.

May’in cuma günü Donald Trump’la görüşeceği ABD’den Ankara’ya uçması bekleniyor.

“Vazgeçilmez bir ortak ve yakın bir müttefik”

İngiliz hükumet sözcülüğünden yapılan açıklamada, “Geçen yazki darbe teşebbüsünden beri Türkiye’nin demokrasisine ve kurumlarına desteğimiz konusunda açık olduk. Başbakanımız bu ziyaret fırsatıyla, desteğimizi pekiştirecek. Ancak Türkiye’nin darbe teşebbüsüne tepkilerinde ölçülü olması gerektiği konusunu da, elbette gündeme getirmeye devam edeceğiz” denildi. Açıklamada ayrıca, “Bu ziyaret, Türkiye’nin Britanya için küresel önemi olan ticaret, güvenlik ve savunma gibi pek çok konuda vazgeçilmez bir ortak ve yakın bir müttefik olduğu gerçeğini yansıtacak” ifadelerinde bulunuldu.