İngiltere'de 'Trump'ın ziyaretine hayır' protestosu

İngiltere'nin başkenti Londra'da Parlamento önünde toplanan binlerce kişi Donald Trump'ın İngiltere'ye yapacağı ziyareti protesto etti. İngiltere'de ABD Başkanı Donald Trump'in bu yıl içersinde yapacağı ilk resmi ziyarete karşı protestolar dinmiyor. Stop the War (Savaşı Durdur) Platformu, Stop Trump (Trump'ı Durdur) kampanyası düzenledi. Kampanya'nın ilk protestosu bugün İngiltere Parlamentosu önünde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Aynı saatlerde Parlamento'da da Trump'ın İngiltere'ye yapacağı ziyaretin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin oturum yapıldı.



Başbakan iptal etmeyi düşünmüyor İngiltere Başbakanı Theresa May'in ABD'ye yaptığı ziyaretin ardından Trump'ı da İngiltere'ye davet etmesi üzerine, İngiltere'de Trump'ın istenmediğine dair imza kampanyası başlatılmıştı. Kampanyada toplanan imzanın sayısı 1 milyon 800 bine kadar ulaşınca, söz konusu ziyaretin iptal edilip edilmeyeceği konusunda Parlamento'da oturum yapılmasına karar verilmişti. May ise yaptığı açıklamada, ziyareti iptal etmeyi düşünmediğini belirtmişti.



Bu nedenle Parlamento'daki oturumun sembolik olduğu belirtiliyor. Oturumun gerçekleştiği sıralarda Parlamento Meydanı'nda toplanan protestocular Trump'ın İngiltere'de istemediklerini söyleyerek Trump'ın etnik azınlıklara, mültecilere, Müslümanlara ve kadınlara yönelik ayrıştırıcı söylemlerini protesto etti. İngiltere Ulusal Protestosu adıyla, protestolarına devam edeceklerini açıklayan platformun düzenlediği mitingde, aralarında milletvekilleri, sendika liderleri, sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi konuşma yaptı. Platform üyeleri yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın nefret, ırkçılık ve ayrımcılığa yol açan söylemlerine ve Başbakan Theresa May'in Trump'ı destekleyeci siyasetine dur diyecekleri ifade edildi.