İngiltere'de terör tehdidi seviyesi düşürüldü

Gonca Yağcı / Londra, 25 Mayıs, () - İngiltere'de terörizm tehdidi "en yüksek" seviyeden "ciddi" seviyeye düşürüldü.

İngiltere Başbakanı Theresa May, geçtiğimiz hafta Manchester'daki terör saldırısından sonra en yükseğe çıkarılan terör tehdidinin "ciddi" seviyeye düşürüldüğünü açıkladı.

Ciddi seviye, terör tehlikesinin yüksek olduğu ancak her an olabilme ihtimali olmadığı anlamına geliyor.

Hafta ortasından bu yana da polis güçlerine ek olarak kalabalık cadde ve istasyonlarda askerler de bekletiliyor.

İngiltere Başbakanı May, bu sabah gerçekleştirdikleri güvenlik toplantısından sonra yaptığı açıklamada, son 24 saat içersindeki polis faaliyetlerinin terör tehdidinin düşürülmesinde etkili olduğunu kaydetti.

May, Manchester saldırısı ile ilgili olarak arama ve sorgulama ve gözaltıların olacağına dikkat çekti.

Diğer yandan bugün sabah saatlerinde Manchester'daki Moss Side bölgesini geçtiğimiz haftaki terör saldırısıyla bağlantılı olarak boşalttı. Manchester polisi gerçekleştirdikleri işlemi güvenlik önlemi olarak açıkladı.