Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul Ak Parti teşkilatlarında şoke eden görevden almalar
Ak Parti İstanbul'da deprem
İngiltere'de patlama: 4 yaralı
İngiltere'de patlama: 4 yaralı
Gizli idrar yolu enfeksiyonuna dikkat
Gizli idrar yolu enfeksiyonuna dikkat
TSK: Öldürülen terörist sayısı 2018 oldu
TSK: Öldürülen terörist sayısı 2018...

İngiltere'de patlama: 4 yaralı

İngiltere'nin Leicester kentinde bir binada meydana gelen şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Çevrede panik ve endişe yaratan patlamada, binada ve yakınında maddi hasar meydana gelirken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

İngiltere'de patlama: 4 yaralı

İngiltere'nin Leicester kentinde bir binada meydana gelen şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Çevrede panik ve endişe yaratan patlamada, binada ve yakınında maddi hasar meydana gelirken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Leicester kentinde Hinckley Road'da bulunan bir binada yerel saatle 19.00'da patlama meydana geldi. Leicester polis yetkililerinin açıklamalarına göre, patlamanın ardından binada yangın çıktı ve çok sayıda acil yardım ekibi olay yerine sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken, binada ve çevresinde maddi hasar da meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine çıkan Carlisle ve Hinckley caddelerinin bir kısmı güvenlik önlemleri kapsamında polis kordonuna alınarak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Binadaki arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Leicester Batı Bölgesi Milletvekili Liz Kendall, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Korkunç bir olay. Polis ile temas halindeyim. Acil yardım ekiplerimiz çalışmalarını yürütüyor" dedi.

Olayın gerçekleştiği yerin yakınında oturan görgü tanığı Kat Pattinson da, "Büyük bir patlama oldu. Çevredeki evler sallandı. Eğer yangın olmasaydı bunun bir deprem olduğunu düşünürdüm. Buna inanamadım" dedi.
Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, patlamanın neden kaynaklandığı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Anahtar Kelimeler:
İngilterede Patlama: 4 Yaralı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314