İngiltere'de konserde patlama: 19 ölü, 50 yaralı (2)

İngiltere'nin Manchester kentindeki konser alanı Manchester Arena'da konser sırasında meydana gelen patlamada İngiliz polisinin verdiği ilk bilgilere göre, 19 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi de yaralandı.

Pop sanatçısı Ariana Grande'nin konseri sırasında meydana gelen patlama sonrasında panik yaşandığı belirtilirken, Manchester polisi insanlara bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu. Manchester polisi patlamayı 'olası bir terör saldırısı' olarak görüyor.

Haber: Gonca YAĞCI - İNGİLTERE,()