İngiltere'de dev ''Brexit'i halka bırakın'' yürüyüşü

Aynur Tattersall, LONDRA () - İngiltere'nin farklı şehirlerinde People's vote (Halkın oyları) organizasyonu tarafından düzenlenen Put it to the People (Halka bırakın) yürüyüşü Hyde Park'tan başladı.

İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılması süreci ertelenme talebi ile çıkmaza girerken; İngiltere halkı bu konuda kendilerinin fikrinin alınması talebiyle büyük bir gösteri kararı almıştı.

İngiltere’nin farklı şehirlerinde düzenlenen yürüyüş, Brexit sürecinde İngiliz halkının görüşünün alınması gerektiğine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

People's vote (Halkın oyları) organizasyonunun düzenlediği “Put it to the People” (Halka bırakın) yürüyüşü Hyde Park'tan başladı. İngiltere Parlamentosu önünde sona ermesi beklenen yürüyüşe 700 binden fazla kişi katılacağını bildirmişti. Yaklaşık 1 milyon kişinin katılması beklenen yürüyüş devam ediyor. Yürüyüş için bir açıklama yapan People's Vote organizasyonu, Brexit konusunda hükümetin İngiliz halkına son fikirlerini sormadan hareket edemeyeceğini ve kendi görüşlerinin alınmasını talep ettiklerini belirmişti.

İngiliz polisi yürüyüş nedeniyle havadan ve karadan olağanüstü güvenlik önlemleri aldı.