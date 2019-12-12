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İngiltere bugün Brexit gölgesinde seçime gidiyor

Gonca YAĞCI ()  - İngiltere son dört yıl içinde bugün üçüncü kez seçime gidiyor. 46 milyon 148 bin seçmen bugün 650 seçim bölgesinde sandık başında. Brexit’in gölgesinde gerçekleşecek seçimler genel seçim yerine ülkede ‘Brexit...

DIŞ HABERLER 12.12.2019, 15:49
İngiltere bugün Brexit gölgesinde seçime gidiyor

Gonca YAĞCI ()  - İngiltere son dört yıl içinde bugün üçüncü kez seçime gidiyor. 46 milyon 148 bin seçmen bugün 650 seçim bölgesinde sandık başında. Brexit’in gölgesinde gerçekleşecek seçimler genel seçim yerine ülkede ‘Brexit seçimleri’ olarak yorumlanıyor.

2016 yılında yapılan AB referandumundan sonra seçmenlerin oy kullanırken dikkate aldıkları konu yine Brexit olmuştu.

Son yapılan anket sonuçlarına göre iktidardaki Muhafazakar Parti’nin oy oranı yüzde 42, ana muhalefetteki İşçi Partisi yüzde 32 ve merkez sağdaki Liberal Demokratların oy oranı yüzde 14. Brexit destekçisi sağcı Brexit Parti ile İskoçya Ulusal Partisi’nin oy oranı ise yüzde 4 dolayında.

Kamuoyu yoklama şirketi YouGov’un son araştırmasına göre Başbakan Boris Johnson’ın liderliğindeki Muhafazakar Parti parlamentoda 339, İşçi Partisi de 231 sandalyeye sahip olacak.

Bu da hiçbir partinin tek başına iktidar olamaması ve koalisyon hükümeti kurulması anlamına geliyor.

Başbakan Boris Johnson’ın başında olduğu Muhafazakar Parti koalisyon kurmaya gerek kalmadan tek başına hükümet kurmayı hedefliyor.

TAKTİK OYLARI SONUÇLARI DEĞİŞTİREBİLİR 

Seçimin gidişatını taktik oyu kullanacak seçmenlerin belirlemesi bekleniyor. Seçmenler kendi seçtikleri parti veya aday yerine kazanma ihtimali olan başka bir partinin adayına oy vererek sonuçları değiştirebilir. Yaklaşık 3 milyon taktik oyu ile Başbakan Johnson’ın başkanlığındaki Muhafazakar Parti’nin oy yüzdesinin düşebileceği belirtiliyor.

Parlamenter sistemin geçerli olduğu İngiltere’de parlamentoda çoğunluğu elde etmek için 650 sandalyenin en az 326’sına sahip olmak gerekiyor. Seçim bölgesinde de en fazla oyu alan milletvekili adayı parlamentoya gidiyor.

2017 yılında yapılan genel seçimlerde Muhafakazar ve İşçi Partisi gereken çoğunluğu elde edememiş. Muhafazakar Parti Kuzey İrlanda’yı temsil eden Demokratik Birlikçi Parti (DUP) ile koalisyon yaparak bir hükümet kurmuştu.

PARTİLERİN MANİFESTOLARI BREXIT ODAKLI

Erken genel seçimlerde partilerin manifestolarının büyük bir bölümü 2016 yılından bu yana ülkenin gündemine yerleşen Brexit.

Başbakan Boris Johnson’un liderliğindeki Muhafazakar Parti, seçimlerden birinci parti olarak çıkması halinde Brexit’i 2020 Ocak sonuna kadar tamamlamayı vadediyor. Muhafazakar Parti manifestosunda, Brexit Anlaşması yasasının Noel Bayramı’na kadar Parlamento’da kabul edilmesi ve Brexit’in Ocak sonuna kadar tamamlanacağı sözünü veriyor.

Bunun yanında personel ve ödenek sıkıntısı içinde olan ulusal sağlık sistemine 2023-24 yılına kadar 20.5 milyar Sterlin tutarında fon ayrılması, gelecek üç yıl içersinde İngiltere ve Galler’e 20 bin ekstra polis memuru tahsis edilmesi, gelir vergisi, sigorta ve katma değer vergisinde artış yapılmaması ve puan sistemine dayalı göçmenlik sistemine geçilmesi vaadlerinin önemli noktalarını oluşturuyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin manifestosunun önceliklerinden biri ise Brexit için yeniden referanduma gitmek. Ayrıca ülkedeki asgari ücret saatinin 10 Sterline yükseltilmesi, 2030 yılına kadar bütün ev ve iş yerlerine ücretsiz internet bağlanması ve 2024 yılına kadar dar gelirliler için 50 bin konut inşaa edilmesi son olarak enerji, ulaşım ve çevreye 250 milyar Sterlin, okul, hastane ve konutlar için de 150 milyar Sterlin ödenek ayrılması yer alıyor.

Nisan ayında Brexit destekçisi sağcı Nigel Farage tarafından kurulan Brexit Partisi ise AB’den tamamiyle ayrılarak İngiltere’nin kendine özgü yasalarını yürürlüğe koymayı vadediyor.

İSKOÇYA’YA SEÇİMLERDEN SONRA REFERANDUM VAADİ

İskoçya’da İskoç Ulusal Parti’nin başında bulunduğu Nichol Surgeon 2020 yılında İskoçya’nın bağımsızlığı ile ilgili referandum yapılması, İskoçya’yı AB’de ve Gümrük Birliği’nde tutmayı ve İskoç Parlamentosu’na daha fazla güç verilmesi sözünü veriyor.

Diğer yandan seçimlere katılımın önceki seçimlere göre daha yüksek olması bekleniyor. Erken seçim kararı verildiği ekim ayından bu yana 3.1 milyondan fazla kişinin oy kullanmak için kayıt yaptırdığı açıklandı.

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