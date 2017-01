İngiltere Başbakanı’nın Türkiye ziyaretinde ticari ilişkiler ele alınacak

İngiltere Başbakanı Theresa May ilk kez Türkiye’yi ziyaret edecek. Ülkesini Avrupa Birliği’nden (AB) çıkarmaya hazırlanan May’in İngiltere ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri, IŞİD ile mücadele konularını görüşmesi bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May Cumartesi günü Türkiye’yi ziyaret edecek. Theresa May, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelecek.

Brexit sonrası yaptığı açıklamalarda İngiltere’nin büyük ve küresel bir ticaret ulusuna dönüşeceğini vurgulayan May’in İngiltere ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geleceği hakkında görüşmesi bekleniyor.

İngiltere hükümeti AB’den çıktıktan sonra bazı ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları imzalamak için görüşmeler yürütüyor bu ülkeler arasında yer alan Türkiye ile May’in yeni olasılıklar üzerine görüşeceği belirtiliyor.

İngiltere’de Başbakanlık Sözcüsü, May’in Ankara’daki temasları sırasında ele alınması beklenen diğer konular ise Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü ile mücadele, mülteci krizi ve Kıbrıs görüşmeleri olacağını ifade etti.

Görüntü Dökümü

İngiltere Başbakanı’nın konuttan ayrılışı

Muhabirin Anonsu

AKTUEL GÖRÜNTÜLER ///////////