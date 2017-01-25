Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MB faiz kararı sonrası dolar yeniden 3.80 lirayı aştı
MB faiz kararı sonrası dolar...
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak...
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12 hedef imha edildi
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12...
Palandöken cıvıl cıvıl
Palandöken cıvıl cıvıl

İngiltere Başbakanı’na Türkiye ziyaretinde ‘insan haklarını gündeme getir’ baskısı

Gonca Yağcı, Londra, 25 Ocak, ()-Independent gazetesi, İngiltere Başbakanı Theresa May’den Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ülkedeki insan hakları ihlalleri hakkında endişelerini aktarması istendiğini...

İngiltere Başbakanı’na Türkiye ziyaretinde ‘insan haklarını gündeme getir’ baskısı

Gonca Yağcı, Londra, 25 Ocak, ()-Independent gazetesi, İngiltere Başbakanı Theresa May’den Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ülkedeki insan hakları ihlalleri hakkında endişelerini aktarması istendiğini yazdı.

Independent gazetesine göre, Başbakanlık Konutu, May’in cumartesi günü Ankara’ya gerçekleştireceği ziyarette, ticaret, savunma ve güvenlik konularını ele alacaklarını ve Türkiye’nin birçok konuda İngiltere’nin vazgeçilemeyecek bir müttefiki olduğunu vurgulayacağını söyledi.

Washington’da yeni göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump ile buluşmasının ardından gerçekleşecek bu görüşmede May’eTürkiye’de giderek artan insan hakları konusundaki endişelere de dikkat çekmesi konusunda baskı yapıldığını aktardı.

Gazete haberinde ayrıca, Theresa May’in ziyaretinin geçtiğimiz yıl temmuz ayında başarısız darbe girişiminin ardından hükümetin aralarında çok sayıda hakim, gazeteci ve akademisyenlerin de bulunduğu çok sayıda kamu görevlisini açığa alması, birçok medya kuruluşunu kapatması ve tutuklamaların ardından gerçekleşeceğine vurgu yaptı.

Uluslararası Af Örgütü İngiltere temsilcisi Kate Allen da Independent gazetesine yaptığı açıklamada, Başbakan May’in Türkiye Cumhurbaşkanı’na söz konusu insan hakları ihlalleri konusunu gündeme getirmesinin “çok önemli” olduğunu söyledi.

Allen, Başbakan May’in gözaltında tutulan gazetecilerin salıverilmesi ve Türkiye’de hukukun üstünlüğünün gerekliliği konusunda çağrı yapması gerektiğini söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55