İngiltere Başbakanı’na Türkiye ziyaretinde ‘insan haklarını gündeme getir’ baskısı

Gonca Yağcı, Londra, 25 Ocak, ()-Independent gazetesi, İngiltere Başbakanı Theresa May’den Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ülkedeki insan hakları ihlalleri hakkında endişelerini aktarması istendiğini yazdı.

Independent gazetesine göre, Başbakanlık Konutu, May’in cumartesi günü Ankara’ya gerçekleştireceği ziyarette, ticaret, savunma ve güvenlik konularını ele alacaklarını ve Türkiye’nin birçok konuda İngiltere’nin vazgeçilemeyecek bir müttefiki olduğunu vurgulayacağını söyledi.

Washington’da yeni göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump ile buluşmasının ardından gerçekleşecek bu görüşmede May’eTürkiye’de giderek artan insan hakları konusundaki endişelere de dikkat çekmesi konusunda baskı yapıldığını aktardı.

Gazete haberinde ayrıca, Theresa May’in ziyaretinin geçtiğimiz yıl temmuz ayında başarısız darbe girişiminin ardından hükümetin aralarında çok sayıda hakim, gazeteci ve akademisyenlerin de bulunduğu çok sayıda kamu görevlisini açığa alması, birçok medya kuruluşunu kapatması ve tutuklamaların ardından gerçekleşeceğine vurgu yaptı.

Uluslararası Af Örgütü İngiltere temsilcisi Kate Allen da Independent gazetesine yaptığı açıklamada, Başbakan May’in Türkiye Cumhurbaşkanı’na söz konusu insan hakları ihlalleri konusunu gündeme getirmesinin “çok önemli” olduğunu söyledi.

Allen, Başbakan May’in gözaltında tutulan gazetecilerin salıverilmesi ve Türkiye’de hukukun üstünlüğünün gerekliliği konusunda çağrı yapması gerektiğini söyledi.