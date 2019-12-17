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İngiltere Avam Kamarası, seçimin ardından ilk kez toplandı
İngiltere Avam Kamarası, erken genel seçimlerin ardından ilk kez toplandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, salona girişi sırasında alkışlarla karşılandı ancak yayında ses kesildi. İngiltere?de üyeleri beşer yıllık dönemler için...
DIŞ HABERLER 17.12.2019, 22:25
İngiltere Avam Kamarası, erken genel seçimlerin ardından ilk kez toplandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, salona girişi sırasında alkışlarla karşılandı ancak yayında ses kesildi.
İngiltere?de üyeleri beşer yıllık dönemler için seçimle işbaşına gelen milletvekillerinden oluşan alt meclis olan Avam Kamarası, 12 Aralık günü yapılan erken genel seçimlerin ardından ilk kez toplandı. Seçimlerde tarihi bir zafer kazanan Muhafazakar Parti lideri ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası salonuna girişinde alkışlarla karşılandı, ancak İngiliz Parlamentosu resmi web sitesindeki yayında alkışların sesinin kesildiği görüldü.
İngiltere?de üyeleri beşer yıllık dönemler için seçimle işbaşına gelen milletvekillerinden oluşan alt meclis olan Avam Kamarası, 12 Aralık günü yapılan erken genel seçimlerin ardından ilk kez toplandı. Seçimlerde tarihi bir zafer kazanan Muhafazakar Parti lideri ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası salonuna girişinde alkışlarla karşılandı, ancak İngiliz Parlamentosu resmi web sitesindeki yayında alkışların sesinin kesildiği görüldü.
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