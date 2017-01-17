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İngiltere, AB modelinde Türkiye’nin örnek alınmasını tartışılıyor

Aynur Tattersall / Londra, 17 Ocak () - İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin AB’den ayrılma sürecine ilişkin planını açıklayarak, İngiltere’nin AB’den ayrılacağını ancak Avrupa’dan ayrılmayacağını söyledi....

İngiltere, AB modelinde Türkiye’nin örnek alınmasını tartışılıyor

Aynur Tattersall / Londra, 17 Ocak () - İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin AB’den ayrılma sürecine ilişkin planını açıklayarak, İngiltere’nin AB’den ayrılacağını ancak Avrupa’dan ayrılmayacağını söyledi. BBC televizyon kanalı canlı olarak verdiği başbakanın açıklamaları sırasında, AB modelinde Türkiye modelinin değerlendirilebileceğini ekranlarına taşıdı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine ilişkin planı açıkladı. Başbakan May, İngiltere’nin AB’den ayrılacağını ancak Avrupa’dan ayrılmayacaklarını söyleyerek, ülkesinin AB ülkeleri ile mümkün olduğu kadar serbest bir şekilde ticaret yapmayı amaçladıklarını belirtti.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’ne 'kısmen' üye olmayıp tamamen ayrılacağını, ancak ülkenin AB ülkeleri ile mümkün olduğu kadar serbest bir şekilde ticaret yapmayı amaçladığını ifade eden May, gümrük anlaşmasının bazı maddelerinin devam edebileceğini, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

May, “Diğer ülkelerin benimsediği gibi bir model arayışında değiliz” açıklamalarında bulunurken, İngiliz yayın kurumu BBC canlı olarak verdiği başbakanın konuşması sırasında Türkiye modelinin örnek alınabileceğini yazdı. Türkiye modelinin AB üyesi olmadan Gümrük Birliği içinde yer almak olarak tanımlayan BBC, Türkiye modelinin tartışılacağını ve örnek alınabileceğini ifade etti.

Başbakan May konuyla ilgili sözlerini, “Birlikten ayrılırken üyeliğin bir kısmını korumaya çalışmıyoruz. Benim görevim, İngiltere için yapabildiğimiz en iyi anlaşmayı sağlamak" şeklinde tamamladı.

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