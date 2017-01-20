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İngiliz siyasetçiler en sevdikleri kebapçılarını seçti

Gonca Yağcı / Londra, 20 Ocak () - İngiltere'de en iyi kebap restoranlarını ve endüstrideki en iyi işletmeleri belirleyen Britanya Kebab Ödülleri (British Kebab Awards) 26 Şubat'da Londra'da düzenlenen bir törenle sahiplerini bulacak. İngiltere'de...

İngiliz siyasetçiler en sevdikleri kebapçılarını seçti

Gonca Yağcı / Londra, 20 Ocak () - İngiltere'de en iyi kebap restoranlarını ve endüstrideki en iyi işletmeleri belirleyen Britanya Kebab Ödülleri (British Kebab Awards) 26 Şubat'da Londra'da düzenlenen bir törenle sahiplerini bulacak.

İngiltere'de 5 yıldır düzenlenen ve kebab sektörünün en iyilerinin seçildiği gece için hazırlıklar hızla sürüyor.

Britanya’nın dört bir yanından aday gösterilen binlerce kebabçı ve restorana halkın yanı sıra siyasetçilerden de destek yağıyor. Muhafazar Partili Milletvekililerinden Sir David Amess, Kevin Foster, Lucy Alan ve Alun Cairns ve İşçi Partili Milletvekillerinden Wayne David, Ruth Smeeth ve pek çok milletvekili bölgelerindeki en sevdikleri kebap restoranlarını aday gösterdiler.

Kebap kültürünün ulaştığı Kuzey İrlanda’nın önde gelen Milletvekilleri Ian Paisley, Jim Shannon ve Alasdair McDonnell da kendi kebapçılarını aday gösterdiler.

Hükümetten de destek gören Britanya Kebap Ödüllerine pek çok bakandan ödül gecesinde yayımlanmak üzere destek ve tebrik mesajları da geliyor.

2 milyar sterlinlik bir sektör

Çalışma Bakanı ve Ashford Bölge Milletvekili Damian Green mesajında "Britanya’da geniş bir yemek kültürümüz var ve bunların arasında kebap benim en sevdiklerimden. Büyük Britanya ekonomisine 2 milyar sterlin civarında katkı sağlayan kebap sektörü, tahmini 20,000 üzerinden işletmede 200,000 civarında iş imkanı sağlıyor. Britanya Kebap Ödülleri ülkenin her bir köşesinde canla başla çalışan kebap işletmelerinin azmini ve başarılarını biliyor. İyi yemeğin yanı sıra başarılı işletmeler olarak hak ettikleri ilgiyi görmelerini sağlayan Britanya Kebap Ödüllerinin bu yılki kazananlarını şimdiden tebrik eder, gelecekte başarılar dilerim" dedi.



(Fotoğraflı)

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