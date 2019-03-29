İngiliz polisi, şüphelileri yakalamak için camiye girdi

Gonca YAĞCI, () - İngiltere’nin başkenti Londra’da Merkez Cami yakınlarındaki bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Polis, camiye saklanan şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı.

Londra’daki Regent's Park’ta bulunan Merkez Cami yakınlarında 20’li yaşlarda bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine giden İngiliz polisi, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelilerin peşine düştü. Bıçaklanan gencin kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilirken, polis saldırıyla alakalı olduğu ve gizlenmek için cami içine girdikleri düşünülen şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı.

Londra Emniyet Müdürlüğü, resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, olaya dair henüz bir gözaltı işlemi gerçekleştirmediklerini duyurdu ancak İngiliz medyası, görgü tanıklarına dayandırarak verdiği haberde polis ekiplerinin cami içinde 2 şüpheliyi gözaltına aldıklarını yazdı.



Londra Emniyet Müdürlüğü, saldırının bir terör olayı olmadığını, araştırmanın sürdüğünü duyurdu.