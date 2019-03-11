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İngiliz polisi, siyahi genci sprey kutusu ile darp etti

İngiltere () – İngiltere’de bir grup polisin, gözaltına almaya çalıştığı siyahi bir gence uyguladığı şiddet büyük tepki çekti. Polis teşkilatı, memurlar hakkında soruşturma açıtıklarını duyurdu.  Olay İngiltere’nin West...

İngiliz polisi, siyahi genci sprey kutusu ile darp etti

İngiltere () – İngiltere’de bir grup polisin, gözaltına almaya çalıştığı siyahi bir gence uyguladığı şiddet büyük tepki çekti. Polis teşkilatı, memurlar hakkında soruşturma açıtıklarını duyurdu. 

Olay İngiltere’nin West Midlands bölgesinde yer alan Birmingham şehrinde meydana geldi. Gözaltına alınan siyahi gencin arkadaşı tarafından kayda alınan görüntülerde, 1'i kadın beş polisin bir adamı gözaltına almaya çalıştığı görülüyor. Polislerden biri ise elindeki biber gazı spreyi kutusu ile tam 8 defa gencin kafasına vuruyor. 

Polis memuru bir yandan vururken; bir yandan da diğer meslektaşının da yardımıyla darp edilen gencin kollarını tutarak kendisini savunmasını önlüyor. Tüm bunlar olup biterken diğer 3 polisin olaya müdahale etmediği görülüyor. Polis memurlarından biri olay sırasında kayda alındıklarını görünce hemen bulundukları odanın kapısını kapatıyor.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra videoya gelen tepkiler üzerine Westlands Polis Birimi, attığı bir twit ile sosyal medyada paylaşılan görüntüden haberdar olduklarını ve olayı incelemeye aldıklarını açıkladı. Olayın nedeni ve kaydedildiği yere dair detay verilmedi.

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