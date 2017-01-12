İngiliz Parlamentosu’nda Kıbrıs görüşmeleri tartışılacak

İngiltere’de faaliyetlerini yürüten düşünce kuruluşu Türkiye Araştırmaları Merkezi/Centre for Turkey Studies (CEFTUS) Kıbrıs meselesi üzerine 8 Şubat’ta halka açık bir program düzenliyor.İngiltere Parlamentosu Lordlar Kamarası’nda gerçekleşecek olan programa Ada’nın iki tarafından iki deneyimli uzman ana konuşmacı olarak katılacak.Toplantıda, Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyasi Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr Erol Kaymak ve Nicosia Üniversitesi eski Rektörü Dr Michalis Attalides Kıbrıs barış görüşmeleri üzerine değerlendirmelerde bulunacaklar.Kasım 2016’da duran görüşmeler Ocak 2017’de tekrar başlayacak ve bu görüşmelerde Kıbrıs’ın geleceği, Avrupa Birliği ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile olan ilişkiler ve Kıbrıs enerji rezervleri ele alınacak. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla bölgedeki siyasi ve ekonomik durumun ciddi şekilde etkileneceği söyleniyor.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Profesör Kudret Özersay’ın liderliğini yaptığı Halkın Partisi kurucu üyelerinden olan Dr Erol Kaymak Birlemiş Milletler dahil akademik ve siyasi çalışmaları ile Kıbrıs meselesinde katkıda bulunmuştur. Dr Michalis Attalides ise Kıbrıs Cumhuriyeti Paris, Londra ve Brüksel’de Avrupa Birliği için elçilik görevini üstlenmiş diplomatik ve akademik çalışmaları ile Kıbrıs görüşmelerinde yer almıştır.8 Şubat’ta yapılacak bu programda tarafsız ve bağımsız olan CEFTUS Kıbrıs’ın Türk ve Rum kesiminden iki deneyimli uzmanı bir araya getiriyor. Kıbrıs görüşmelerinin hemen ardından yapılacak bu toplantının kritik olacağını söyleyen CEFTUS yetkilileri Kıbrıs’ta barışın her kesimi ilgilendirdiğini ve bu tarihi dönemde Kıbrıslı uzmanları Londra’da ağırlamaktan onur duyduklarını eklediler.