İngiliz jetleri, Rus savaş uçaklarına karşı havalandı

Gonca Yağcı / Londra, 27 Mayıs () - İngiltere Savunma Bakanlığı iki İngiliz savaş jetinin, iki Rus uçağının Britanya hava sahasına yaklaşması dolayısıyla acil havalandığını bildirdi.

Kraliyet Hava Kuvvetlerine bağlı iki tayfun jeti bu sabah İskoçya'daki Lossiemouth hava üssünden Rus uçaklarının Britanya hava sahasına yaklaşması dolayısıyla acil uçuş yaptığını açıkladı.

Rus uçaklarına eskortluk eden İngiliz jetlerinin daha sonra üstlerine geri döndüğü bildirildi.

İngiltere Kraliyet Hava ve Deniz Kuvvetleri son yıllarda Rus savaş uçakları ve deniz uçaklarını yakından izliyor.