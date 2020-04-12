İngiliz Daily Mail gazetesinde şok eden Coronavirüs belgeleri

Coronavirüs ile ilgili araştırmalar sürerken İngiliz Daily Mail gazetesinin ortaya çıkardığı belgeler okuyanları ve görenleri adeta şoke etti. Dünya çapında 1 milyon 800 bini aşkın kişiye bulaşan corona virüs, 110 binden fazla insanın da hayatını kaybetmesine neden oldu. ABD dünyada en çok vakanın bulunduğu ve en fazla kayıp veren ülke olarak öne çıkarken, İngiliz Daily Mail gazetesinin ortaya çıkardığı belgeler, çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Gelen son dakika haberine göre, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından finanse edilen deneyler yaptığı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...



Corona virüs dünyaya tam anlamıyla diz çöktürmeye devam ediyor. Vaka sayısının kontrol altına alınamadan artış gösterdiği bu günlerde, virüsün kesin kaynağını belirlemek için çeşitli araştırmalar yürütülüyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, pandemi haline gelen salgının doğduğu yer olabilecek olan laboratuvar, bilim adamlarının yıkıcı salgının orijinal kaynağı olduğuna inandıkları mağaradaki yarasalar üzerinde araştırmalar yapıyordu.

Ortaya çıkan belgeler, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün Yunnan'ın bin 600 kilometre uzağında bulunan mağaralarda yakalanan memeliler üzerinde deneyler yaptığını gösteriyor.

Esas şoke edici olan ise, bu deneylerin, ABD hükümetinden 3.7 milyon dolarlık hibe ile finanse ediliyor olması. Covid-19 genomunun dizilimi, Yunnan'ın mağaralarında bulunan yarasalarda gizli.

Gazetenin geçen hafta ortaya çıkardığı bu belgelerin ardından, yetkililer salgının enstitüden sızan bir virüsden kaynaklanmış olabileceğinden korkuyorlar.

Üst düzey hükümet kaynakları, ölümcül virüsün ilk kez Wuhan'daki canlı bir hayvan pazarından insanlara bulaşmış olduğunu göz önünde bulundurarak, Çin'de laboratuvarda meydana gelen bir kaza sonucu yayılmış olabileceği fikrini gözardı ediyordu.

Doğrulanmamış bir iddiaya göre, enstitüdeki bilim adamları virüsü içeren kanın yanlışlıkla havaya püskürtülmesinden sonra enfekte olmuş ve daha sonra yerel halka bulaştırmış olabilirler.

Şimdiyse Daily Mail, gazetesi, bilim insanlarının ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından finanse edilen deneyler yaptığını ortaya çıkardı.

ABD'den yapılan yardımlarla deney yapması için yetkilendirilen Wuhan laboratuvarının, bir proje kapsamında yarasalar üzerinde deney yaptığı öğrenildi.

Araştırmanın sonuçları Kasım 2017'de 'SARS ile ilişkili corona virüslerin zengin gen havuzunun keşfi, SARS corona virüsünün kökeni hakkında yeni görüşler sunuyor' başlığı altında yayınlandı.

Çalışma şöyle özetlendi: 'Yunan'daki bir mağarada bulunan yarasalar yakalandı ve laboratuvar deneyleri için kullanılan coronavirüsler için örneklendi."