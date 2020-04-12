İngiliz Daily Mail gazetesinde şok eden Coronavirüs belgeleri
İngiliz Daily Mail gazetesinin ortaya çıkardığı belgeler, çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Gelen son dakika haberine göre, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından finanse edilen deneyler yaptığı ortaya çıktı
Coronavirüs ile ilgili araştırmalar sürerken İngiliz Daily Mail gazetesinin ortaya çıkardığı belgeler okuyanları ve görenleri adeta şoke etti. Dünya çapında 1 milyon 800 bini aşkın kişiye bulaşan corona virüs, 110 binden fazla insanın da hayatını kaybetmesine neden oldu. ABD dünyada en çok vakanın bulunduğu ve en fazla kayıp veren ülke olarak öne çıkarken, İngiliz Daily Mail gazetesinin ortaya çıkardığı belgeler, çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Gelen son dakika haberine göre, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından finanse edilen deneyler yaptığı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...
- Corona virüs dünyaya tam anlamıyla diz çöktürmeye devam ediyor. Vaka sayısının kontrol altına alınamadan artış gösterdiği bu günlerde, virüsün kesin kaynağını belirlemek için çeşitli araştırmalar yürütülüyor.
- İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, pandemi haline gelen salgının doğduğu yer olabilecek olan laboratuvar, bilim adamlarının yıkıcı salgının orijinal kaynağı olduğuna inandıkları mağaradaki yarasalar üzerinde araştırmalar yapıyordu.
- Ortaya çıkan belgeler, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün Yunnan'ın bin 600 kilometre uzağında bulunan mağaralarda yakalanan memeliler üzerinde deneyler yaptığını gösteriyor.
- Esas şoke edici olan ise, bu deneylerin, ABD hükümetinden 3.7 milyon dolarlık hibe ile finanse ediliyor olması. Covid-19 genomunun dizilimi, Yunnan'ın mağaralarında bulunan yarasalarda gizli.
- Gazetenin geçen hafta ortaya çıkardığı bu belgelerin ardından, yetkililer salgının enstitüden sızan bir virüsden kaynaklanmış olabileceğinden korkuyorlar.
- Üst düzey hükümet kaynakları, ölümcül virüsün ilk kez Wuhan'daki canlı bir hayvan pazarından insanlara bulaşmış olduğunu göz önünde bulundurarak, Çin'de laboratuvarda meydana gelen bir kaza sonucu yayılmış olabileceği fikrini gözardı ediyordu.
- Doğrulanmamış bir iddiaya göre, enstitüdeki bilim adamları virüsü içeren kanın yanlışlıkla havaya püskürtülmesinden sonra enfekte olmuş ve daha sonra yerel halka bulaştırmış olabilirler.
- Şimdiyse Daily Mail, gazetesi, bilim insanlarının ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından finanse edilen deneyler yaptığını ortaya çıkardı.
- ABD'den yapılan yardımlarla deney yapması için yetkilendirilen Wuhan laboratuvarının, bir proje kapsamında yarasalar üzerinde deney yaptığı öğrenildi.
- Araştırmanın sonuçları Kasım 2017'de 'SARS ile ilişkili corona virüslerin zengin gen havuzunun keşfi, SARS corona virüsünün kökeni hakkında yeni görüşler sunuyor' başlığı altında yayınlandı.
Çalışma şöyle özetlendi: 'Yunan'daki bir mağarada bulunan yarasalar yakalandı ve laboratuvar deneyleri için kullanılan coronavirüsler için örneklendi."
- "Tüm örnekleme prosedürleri, Wuhan Viroloji Enstitüsü Hayvan Etiği Komitesinin onayı ile veterinerler tarafından gerçekleştirildi."
- "Yarasa numuneleri, Nisan 2011 ile Ekim 2015 tarihleri arasında Çin'in Yunnan Eyaleti, Kunming'de tek bir yerde (mağarada) doğal yaşam alanlarında farklı mevsimlerde on kez gerçekleştirildi. Yarasalar tuzağa düşürüldü ve dışkı sürüntü örnekleri toplandı."
- Nisan 2018'de yayınlanan bir başka çalışma, 'yarasa kökenli HKU2 ile ilişkili bir corona virüsün neden olduğu ölümcül domuz akut ishal sendromu' olarak adlandırıldı ve araştırmayı şu şekilde açıkladı:
- "Çin'deki domuz çiftliklerinde 2016 yılında yarasalardan yayılan bir corona virüs salgını sonrasında, yarasalar bir mağarada ele geçirilmiş ve numuneler alınmıştır."
- Bilim adamları, virüsü laboratuar ortamında büyüttü ve üç günlük domuz yavrularına enjekte ettiler. Hasta domuzcuklardan alınan bağırsak örnekleri öğütüldü ve diğer domuz yavrularına da verildi.
- Üst düzey yetkililer, son istihbaratlarla beraber, virüsün hayvanlardan kaynaklandığı yani 'zoonotik' olduğunu söylerken, bir Wuhan laboratuvarından sızdıktan sonra insanlara yayıldığını göz ardı etmiyor.
- Geçen hafta, Wuhan Jinyintan Hastanesi'ndeki bir doktor olan Cao Bin'in açıklamalarından sonra sonra hayvan pazarı teorisine şüphe ile bakılmaya başlandı.
- Açıklamaya göre enfeksiyon teşhisi konan ilk 41 hastanın 13'ünün pazarla herhangi bir teması olmadığını ortaya çıkmıştı.
- Doktor Bin, "Deniz ürünleri pazarının virüsün tek kaynağı olmadığı açık görünüyor" ifadelerini kullanmıştı.
- Çin'deki en en gelişmiş laboratuvar olarak bilinen 250 milyon Lira değeridneki Wuhan Viroloji Enstitüsü, kötü şöhretli yaban hayatı pazarından 16 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016