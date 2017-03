İngiliz ana muhalefet liderinden, 'çözüm süreci' çağrısı

Londra, 3 Mart, () - İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, yayınladığı Nevruz mesajında Türkiye'ye çözüm sürecine geri dönme çağrısı yaptı.

Londra merkezli Kürt Araştırmalar Merkezi'nin (Centre for Kurdish Progress) organize edeceği Nevruz resepsiyonu için mesaj gönderen ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin genel başkanı Jeremy Corbyn yayınladığı Nevruz mesajında Türk hükümetine bir an önce çözüm müzakerelerine yeniden başlanılması ve Kürtlerin temel haklarına saygılı olunması çağrısında bulundu.

Nevruz Bayramı için İngiltere parlamentosunda 15 Mart 2017’de düzenlenecek resepsiyona yönelik gönderdiği mesajda Corbyn, kurumun Britanya'da yaşayan Kürtlerin desteklenmesi ve geliştirilmesi alanındaki çalışmalarını takdirle karşıladığını söyledi. Merkezin Kürt sorununun uluslararası alanda tartışılması için önemli bir zemin sağladığını ifade eden İşçi Partisi lideri, 35 yılı aşkın süredir milletvekili olarak hizmet verdiği Islington bölgesinin önemli bir Kürt nüfusuna sahip olduğunu ve onlara hizmet vermekten gurur duyduğunu söyledi.

Merkezin geçen sene düzenlediği Nevruz kutlamasına da katılan ve bu yıl da katılacağını ifade eden Corbyn mesajında ayrıca şunları söyledi: "Kürtler sürekli bir saldırı altındalar. Suriye'deki çatışmalar, kendi haklarını ve itibarlarını korumak isteyen Kürtlere karşı şiddetli bir saldırı sürecinin tetikleyicisi oldu. Biz Ortadoğu'da yaşayan bütün Kürtlerin üzerindeki baskının bir an önce sona ermesini ve adaleti temenni ediyoruz. Ben Kürtlerin bu yöndeki mücadelelerini desteklemeyi sürdüreceğimi vurgulayarak Nevruz bayramını kutluyorum."

Kürt Araştırmalar Merkezi'nin bu seneki etkinliği 15 Mart'ta gerçekleştirilecek. İngiliz Parlamentosu'nda Atlee Suite’te yapılacak kutlamanın ev sahipliğini Gölge İçişleri Bakanı ve Hackney Milletvekili Diane Abbott üstlenecek.

Nevruz kutlamaları İngiltere'de yaşayan Kürtlerin sosyal ve ekonomik yaşama olumlu katkılarına dikkat çekmek için düzenlenen İngiltere'deki En Başarılı Kürtler Ödüllerine de sahne olacak. Etkinlikte başarılı iş adamıkadını, rol model kadın/erkek yılın öğrencisi kadın/erkek, toplumsal duyarlılık, genç girişimci, sanat (kadın/erkek) ve basın ve yayımcılık kategorilerinde ödüller sahiplerini bulacak.

(Fotoğraflı)