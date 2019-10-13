İmran Han: Pakistan, bölgedeki barış için gerekli rolü üstlenecek

Pakistan Başbakanı İmran Han, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. Ortak basın toplantısında konuşan Han, “İran ile Suudi Arabistan arasındaki bir savaş asla olmamalı. Sorun karmaşık, ancak diyalog ile çözülebilir” dedi.

Basın toplantısında konuşan Han, “Pakistan, bölgede herhangi bir çatışma istemiyor” dedi ve Pakistan’ın terörizm sebebiyle 70 bin insanını kaybettiğini hatırlatarak, “Bu İran ziyareti ve Salı günü Suudi Arabistan’a yapacağım ziyaret Pakistan öncülüğünde bir girişim. Suudilere pozitif bir şekilde gideceğim ve Pakistan bir kolaylaştırıcı rol oynayacak. Pakistan, bölgedeki istikrarı ve barışı güçlendirmek için rolünü oynamaya hazırdır” ifadelerini kullandı. Han, ayrıca iki ülkenin yetkililerini de İslamabat’ta ağırlamak istediğini dile getirdi.

Ruhani’nin ise Pakistan’ın atmış olduğu adımları ve bölgedeki gerginliği azaltma çabalarını takdir ettiği belirtildi.