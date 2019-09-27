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İmran Han: Hindistan 8 milyon kişiyi Keşmir’de hapsediyor
Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu kürsüsünde konuşan Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan’ın 900 bin asker ile Keşmir’de 8 milyon kişiyi hapsettiğini söyledi. Han, iktidara geldiğinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi...
DIŞ HABERLER 27.09.2019, 20:59
Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu kürsüsünde konuşan Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan’ın 900 bin asker ile Keşmir’de 8 milyon kişiyi hapsettiğini söyledi.
Han, iktidara geldiğinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile barışçıl bir yol izlemek istediğini belirterek, “İktidara geldiğimizde, barış getirmeye çalışacağımıza yemin ettik. Terörle savaştık ve binlerce insanı kaybettik. Hindistan ile aramızdaki tel örgüleri kaldırmak istedik. Modi, Pakistan’dan terör saldırıları olduğunu söyledi. Biz de Belucistan'da saldırılarımız olduğunu söyledik. Maalesef, herhangi bir yol almadık. Dışişleri bakanımız BM genel kurulundaydı, ancak toplantıyı iptal ettiler. Modi'nin tüm kampanyası, bizleri nasıl öldürdüğüne bağlı kaldı. 'Bu sadece bir fragman ve film henüz başlamadı' gibi kelimeler kullandı. Hindistan Keşmir’de fazladan 180 bin askere sahip, toplam asker sayısı şimdi 900 bin. 8 milyon insanı sokağa çıkma yasağı getirdiler. Ne tür insanlar 8 milyon insan için 900 bin asker getiriyor? Bunlar insan” ifadelerini kullandı.
Han, iktidara geldiğinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile barışçıl bir yol izlemek istediğini belirterek, “İktidara geldiğimizde, barış getirmeye çalışacağımıza yemin ettik. Terörle savaştık ve binlerce insanı kaybettik. Hindistan ile aramızdaki tel örgüleri kaldırmak istedik. Modi, Pakistan’dan terör saldırıları olduğunu söyledi. Biz de Belucistan'da saldırılarımız olduğunu söyledik. Maalesef, herhangi bir yol almadık. Dışişleri bakanımız BM genel kurulundaydı, ancak toplantıyı iptal ettiler. Modi'nin tüm kampanyası, bizleri nasıl öldürdüğüne bağlı kaldı. 'Bu sadece bir fragman ve film henüz başlamadı' gibi kelimeler kullandı. Hindistan Keşmir’de fazladan 180 bin askere sahip, toplam asker sayısı şimdi 900 bin. 8 milyon insanı sokağa çıkma yasağı getirdiler. Ne tür insanlar 8 milyon insan için 900 bin asker getiriyor? Bunlar insan” ifadelerini kullandı.
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