Son Dakika
İmran Han: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımıyla tazminat ödemekten kurtulduk
Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan hükümeti ile Türk Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. (Karkey) arasındaki 1,2 milyar dolarlık tazminat davasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımıyla...
DIŞ HABERLER 04.11.2019, 23:24
Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan hükümeti ile Türk Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. (Karkey) arasındaki 1,2 milyar dolarlık tazminat davasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımıyla çözüme kavuştuğunu açıkladı.
İmran Han, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardımıyla, Pakistan Adalet Hareketi hükümeti iş anlaşmazlığını başarıyla çözdü ve Uluslararası Yatırım Anlaşmaları Çözüm Merkezi’nin (ICSID) Pakistan’a uyguladığı para cezalarından 1,2 milyar dolar tasarruf etti. Müzakere ekibini bu olağanüstü başarı için tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
KARKEY’İN 4 GEMİSİNE PAKİSTAN EL KOYMUŞTU
Pakistan’ın eski Enerji Bakanı Raja Pervez Eşref hakkında açılan yolsuzluk davası sonrasında Pakistan Anayasa Mahkemesi, Karkey’e ait 4 gemiye el koyma kararı almıştı. Türk Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. (Karkey) ise kararı Dünya Bankası çatısı altındaki Uluslararası Yatırım Anlaşmaları Çözüm Merkezi’ne (ICSID) götürmüştü.
ICSID, Pakistan’ın anlaşmayı ihlal ettiğini gerekçe göstererek 1,2 milyar dolarlık para cezasına hükmetmişti.
İmran Han, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardımıyla, Pakistan Adalet Hareketi hükümeti iş anlaşmazlığını başarıyla çözdü ve Uluslararası Yatırım Anlaşmaları Çözüm Merkezi’nin (ICSID) Pakistan’a uyguladığı para cezalarından 1,2 milyar dolar tasarruf etti. Müzakere ekibini bu olağanüstü başarı için tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
KARKEY’İN 4 GEMİSİNE PAKİSTAN EL KOYMUŞTU
Pakistan’ın eski Enerji Bakanı Raja Pervez Eşref hakkında açılan yolsuzluk davası sonrasında Pakistan Anayasa Mahkemesi, Karkey’e ait 4 gemiye el koyma kararı almıştı. Türk Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. (Karkey) ise kararı Dünya Bankası çatısı altındaki Uluslararası Yatırım Anlaşmaları Çözüm Merkezi’ne (ICSID) götürmüştü.
ICSID, Pakistan’ın anlaşmayı ihlal ettiğini gerekçe göstererek 1,2 milyar dolarlık para cezasına hükmetmişti.
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Kasım 2019
|İmsak
|06:05
|Güneş
|07:32
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:37
|Akşam
|18:04
|Yatsı
|19:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5