IMF, petrol fiyatı tahminini yükseltti

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Ocak () - Uluslararası Para Fonu (IMF), 2017 yılının ortalama petrol fiyatını 0.6 dolar arttırarak 51.2 dolara yükseltti.

Dünya Ekonomik Görünümü (WEO) güncellenmiş dünya ekonomisi tahmin raporuna göre 2018 yılında petrol fiyatı varil başı 53 dolar seviyesine çıkacak.

Kasım ayında Uluslararası Para Fonu, petrol fiyatı tahminini önemli ölçüde arttırdı. Yayımlanan tahminde 2016 yılında petrol fiyatı neredeyse 7 dolar arttırıldı ve 42.96 dolar seviyesine ulaştı ve 2017 yılının beklenen petrol fiyatı neredeyse 9 dolar artışla varil başı 50.64 dolara çıktı.

Dünya Ekonomik Görünümü, petrol fiyatlarının arttırılmasının OPEC ve diğer petrol üretici ülkelerin petrol üretimi kısıtlama anlaşmasını imzalandığından ve 2017 yılında Çin’in petrol üretimi sayesinde hızlı büyümesinin beklenmesinden kaynaklandığını açıkladı.

World Economic Outlook Fonu, Suudi Arabistan’ın beklenen ekonomi büyüme hızını 2017 yılında yüzde 0.4’e, 2018 yılında da yüzde 2.3’e düşürdü. Fon, Suudi Arabistan’ın ekonomisinin petrol satışlarından kazanılan gelire bağlı olduğunu da hatırlattı.