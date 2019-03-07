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İlişkilerinin kaydedilmesine tepki gösteren eşini darp etti, tutuklandı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa şehrinde yaşayan Basıl Alhazınah, eşiyle ilişki görüntülerini gizlice kaydettiği ve eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı.  Polisin mahkemeye verdiği bilgiye göre; olay...

İlişkilerinin kaydedilmesine tepki gösteren eşini darp etti, tutuklandı
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa şehrinde yaşayan Basıl Alhazınah, eşiyle ilişki görüntülerini gizlice kaydettiği ve eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. 

Polisin mahkemeye verdiği bilgiye göre; olay önceki gece Gazimağusa'da meydana geldi. Albazınah, 23.00 sıralarında eşi A.A ile ilişkilerinin görüntülerini gizli bir şekilde cep telefonu ile kaydetti. A.A'nın bunu fark etmesi üzerine ikili tartışmaya başladı.  A.A, görüntüleri silmesi için eşine tepki gösterdi.

SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ

Alhazınah, görüntüleri silmeyi reddedince A.A evden dışarı çıktı. Alhazınah da eşinin peşinden gitti. Alhazınah, eşi A.A'yı sokak ortasında darp etmeye başladı, yerde sürükledi. Mahalle sakinlerinin polise ihbarı üzerine, Alhazınah gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan zanlı, “ciddi darp” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlaması ile yargılandı. Mahkeme, Alhazınah'ın serbest yargılanması için 3 bin TL nakit ve 2 KKTC kefilinin de 50 bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına karar verdi. Zanlı, belirlenen kefalet şartlarını yerine getiremeyince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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