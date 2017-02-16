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İklim değişikliği şimdiden memeli nüfusunun yarısını etkiledi

İstanbul, 16 Şubat () – Tehlike altındaki türlerde iklim değişikliğinin etkilerinin hafife alındığı, her kıtadan hayvanın iklim değişikliğinden etkilendiği bilim insanlarınca kanıtlandı. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUNC)...

İklim değişikliği şimdiden memeli nüfusunun yarısını etkiledi

İstanbul, 16 Şubat () – Tehlike altındaki türlerde iklim değişikliğinin etkilerinin hafife alındığı, her kıtadan hayvanın iklim değişikliğinden etkilendiği bilim insanlarınca kanıtlandı.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUNC) tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, iklim değişikliğinin tehlike altında olan memeli ve kuş türleri üzerinde büyük etkileri olduğunu ortaya koydu. IUNC ‘Kırmızı Liste’sinde yer alan kuş türlerinin neredeyse çeyreğinin ve memeli türlerin yarısının iklim değişikliğinden etkilendiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre 700 ayrı tür gezegenin ısınmasından etkilendi.

Queensland Üniversite’sinden James Watson, araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, iklim değişikliği dünaynın geleceğini tehlikeye atmakla kalmayıp, günümüzde de etkilerini pek çok tür üzerinde gösterdiğini söyledi. Watson, “İklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerini 50 ila 100 yıl içinde göreceğiz.” dedi.

Araştırmanın, gezegenin değişen ikliminin hayvanlara zarar vermeye başlamış olduğunu ve sadece ileriye dönük bir tehdit olmadığını bilim insanlarının yanı sıra politikacı ve karar mercilerinin de anlaması gerektiğini söyledi.

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