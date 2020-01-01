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İHH’dan 11 bin Yemenliye yardım
İHH İnsani Yardım Vakfı, insani krizin devam ettiği Yemen’in çeşitli bölgelerinde yaklaşık 11 bin mağdur ve muhtaca insani yardım ulaştırdı. İHH İnsani Yardım Vakfı, insani krizin ölümcül boyutlara ulaştığı Yemen’deki faaliyetlerini...
DIŞ HABERLER 01.01.2020, 12:10
İHH İnsani Yardım Vakfı, insani krizin devam ettiği Yemen’in çeşitli bölgelerinde yaklaşık 11 bin mağdur ve muhtaca insani yardım ulaştırdı.
İHH İnsani Yardım Vakfı, insani krizin ölümcül boyutlara ulaştığı Yemen’deki faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak İHH, Yemen’in Hadramevt, Marib ve Cevf bölgelerinde 10 bin 918 mağdur ve muhtaca insani yardım ulaştırdı. Vakıftan yapılan açıklamada, 4 kişilik bir ekiple sürdürülen faaliyetler şu şekilde:
"Marib ve Taiz genelinde Dang Humması tehlikesine karşı ilaçlama yapıldı ve 4 bin 500 kişinin tedavisi için ilaç yardımında bulunuldu. Marib’de 2 bin 800 nüfuslu Külliyetü'l-Müctema Kampı’na 8 adet çöp konteynırı dağıtımı yapıldı. Marib’de Cevv'ün-Nesim Kampı’nda 228 aileye ekmek dağıtımı yapıldı. Hadremevt, Cevf ve Maribte yaşayan ihtiyaç sahibi 3 bin kişiye içerisinde un, şeker, pirinç, bakliyat, şeker ve sıvı yağ bulunan gıda kolisi kolisi ulaştırıldı. Aynı kampta ayrıca bin 300 kişiye içerisinde battaniye, mont ve çocuk elbisesi bulunan kış yardım paketi dağıtıldı. Amran Sana ve Hacce bölgelerinde 750 kişiye kumanya paketi ulaştırıldı."
İHH İnsani Yardım Vakfı, insani krizin ölümcül boyutlara ulaştığı Yemen’deki faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak İHH, Yemen’in Hadramevt, Marib ve Cevf bölgelerinde 10 bin 918 mağdur ve muhtaca insani yardım ulaştırdı. Vakıftan yapılan açıklamada, 4 kişilik bir ekiple sürdürülen faaliyetler şu şekilde:
"Marib ve Taiz genelinde Dang Humması tehlikesine karşı ilaçlama yapıldı ve 4 bin 500 kişinin tedavisi için ilaç yardımında bulunuldu. Marib’de 2 bin 800 nüfuslu Külliyetü'l-Müctema Kampı’na 8 adet çöp konteynırı dağıtımı yapıldı. Marib’de Cevv'ün-Nesim Kampı’nda 228 aileye ekmek dağıtımı yapıldı. Hadremevt, Cevf ve Maribte yaşayan ihtiyaç sahibi 3 bin kişiye içerisinde un, şeker, pirinç, bakliyat, şeker ve sıvı yağ bulunan gıda kolisi kolisi ulaştırıldı. Aynı kampta ayrıca bin 300 kişiye içerisinde battaniye, mont ve çocuk elbisesi bulunan kış yardım paketi dağıtıldı. Amran Sana ve Hacce bölgelerinde 750 kişiye kumanya paketi ulaştırıldı."
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