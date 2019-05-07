İHH'nın yardım kolileri Yemen'de dağıtıldı

Yemen () - İnsani Yardım Vakfı (İHH), bu yıl yurt dışında 120 ülkede ve bölgede, 91 ayrı ekiple ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracağını ve yardımları ulaştıracak ekiplerin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere ülke ve bölgelere ulaştığını duyurdu. Ayrıca, bazı ekiplerin 2 ayrı ülkede faaliyet göstereceği de belirtildi.

250 BİN KOLİ YARDIM DAĞITACAK

İHH bu yıl toplam 250 bin koli yardım dağıtacağını; yüzbinlerce kişiye iftar vereceğini; kriz bölgelerine ağırlık vererek özellikle Suriye, Yemen, Somali, Sudan, Gazze, Doğu Türkistan, Bangladeş, Irak ve Arakan gibi bölgelere ağırlık vereceğini duyurdu. Vakıf, Suriye’deki sabaş bölgelerinde ve kamplarında her gün sahur ve iftar yemeği sunacağını da bildirdi.

İLK YARDIMLAR YEMEN VE AFGANİSTAN’A ULAŞTI

Yılın ilk Ramazan yardımlarının İHH ekiplerince Yemen’de dağıtıldığına yer verilen açıklamada, yardımlar kapsamında Yemen’de 3 bin 245 gıda kolisinin dağıtıldığı ve 11 bin 176 kişiye de iftar verileceği bilgisi yer aldı. İHH ayrıca, hayırseverlerin destekleriyle 200 adet adak akika kesimi yapacağını ve mağdur ailelere dağıtımlarını gerçekleştirileceğini belirtti.

Vakfın ikinci ekibinin de Afganistan’ın Kabil, Mezar-ı Şerif, Badahşan, Takhar ve Celalabat bölgelerine ulaştığı ve burada da 8 bin 382 kişiye kumanya paketi ulaştırdığı belirtildi. Burada, İHH’nın 850 kişiye iftar vereceği duyurulurken, Afganistan’ın çeşitli bölgelerindeki 600 muhtaca da ayrıca zekat ve fitre dağıtımları gerçekleştirileceği ifade edildi.

Son olarak açıklamada, Ramazan boyunca İHH ekiplerinin ülke ve bölgelerdeki faaliyetleri süreceği belirtilirken, ekiplerin yine Ruanda, Togo, Myanmar, Endonezya (Açe), Filipinler (Moro) ve Bosna’ya ulaşarak yardım çalışmalarına başladığına değinildi.