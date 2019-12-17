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İdlib ve çevresinde hava saldırıları: 12 ölü, 14 yaralı
Suriye’de rejim güçleri ve Rus savaş uçakları, hava saldırılarını sürdürüyor. İdlib’in çevresindeki kasaba ve köylere düzenlenen hava saldırılarında 12 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Esad rejimi ve Rus savaş...
DIŞ HABERLER 17.12.2019, 17:09
Suriye’de rejim güçleri ve Rus savaş uçakları, hava saldırılarını sürdürüyor. İdlib’in çevresindeki kasaba ve köylere düzenlenen hava saldırılarında 12 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, İdlib’in çevresindeki kasaba ve köyleri bombalamaya devam ediyor. Bugün düzenlenen hava saldırılarında, Maar Şurin’de 2, Tel Mennis’te 2, Maar Şemşe’de 2, Deyr Şarki’de 2 ve Maasaran köyünde 4 kişi olmak üzere toplamda 12 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı. Yerel medya, ölenler arasında çocukların da olduğunu duyurdu.
PAZAR GÜNÜ DÜZENLENEN HAVA SALDIRILARINDA 2 ÇOCUK ÖLMÜŞTÜ
Suriye’de İdlib’e bağlı Maar Şurin köyüne, Pazar günü rejim güçleri ve Rus savaş uçakları saldırı düzenledi. Saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Beyaz Baretliler, enkaza müdahale anları ve yaralıları enkazdan çıkardıkları anların görüntülerini yayınlamıştı.
Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, İdlib’in çevresindeki kasaba ve köyleri bombalamaya devam ediyor. Bugün düzenlenen hava saldırılarında, Maar Şurin’de 2, Tel Mennis’te 2, Maar Şemşe’de 2, Deyr Şarki’de 2 ve Maasaran köyünde 4 kişi olmak üzere toplamda 12 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı. Yerel medya, ölenler arasında çocukların da olduğunu duyurdu.
PAZAR GÜNÜ DÜZENLENEN HAVA SALDIRILARINDA 2 ÇOCUK ÖLMÜŞTÜ
Suriye’de İdlib’e bağlı Maar Şurin köyüne, Pazar günü rejim güçleri ve Rus savaş uçakları saldırı düzenledi. Saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Beyaz Baretliler, enkaza müdahale anları ve yaralıları enkazdan çıkardıkları anların görüntülerini yayınlamıştı.
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