Husiler: 3 Suudi dâhil olmak üzere 350 mahkûmu serbest bırakacağız

Husilerin Mahkûmlar İşleri Komitesi Başkanı Abdülkadir al-Murtada, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 3 Suudi Arabistan vatandaşı da dâhil olmak üzere 350 mahkûmu serbest bırakacaklarını açıkladı.

Murtada basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Aralık ayında Stockholm’de yapılan mübadele anlaşmasının bir parçası olarak 350 mahkûmu serbest bırakıyoruz. Bu girişim, Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç Uluslararası Komitesinin himayesi altında uygulanacak. Mahkûmların serbest kalması, anlaşmanın uygulanmasındaki güvenilirliğimizi ve ciddiyetimizi kanıtlıyor. BM’den diğer tarafa da benzer bir adım atması için baskı yapmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.