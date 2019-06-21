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Hürmüz Boğazı'ndaki sessizlik radara yansıdı

Gökhan Artan / İstanbul, 21 Haziran () - Dünya genelinde havayolu şirketlerinin güvenlik gerekçesiyle birbiri ardına Hürmüz Boğazı üzerinde uçuşlarını durdurduklarını açıklaması radar görüntülerine de yansıdı. British Airways, United,...

Hürmüz Boğazı'ndaki sessizlik radara yansıdı

Gökhan Artan / İstanbul, 21 Haziran () - Dünya genelinde havayolu şirketlerinin güvenlik gerekçesiyle birbiri ardına Hürmüz Boğazı üzerinde uçuşlarını durdurduklarını açıklaması radar görüntülerine de yansıdı.
British Airways, United, Malezya Havayoylları, Lufthansa, Singapur Havayolları, Malezya Havayolları’nın da aralarında olduğu dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinin Hürmüz Boğazı üzerinden uçmayacaklarını açıkladı.
Açıklamaların etkisi radar ekranlarına da yansıyarak, Hürmüz Boğazı üzerinde daha önce yaşanan uçak hareketliliği yerini sessizliğe bıraktı. Radar kayıtlarına göre Hürmüz Boğazı üzerinde uçak görülmezken havayolu şirketleri yeni güzergahlarda uçuyor.
ABD Federal Havacılık Yönetimi (FAA), artan gerilim nedeniyle ABD'li havayolu şirketlerinin uçaklarının İran'ın Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi üzerinde kontrol ettiği hava sahasında uçmalarını yasaklamıştı.  İran dün sabah, ABD'ye ait olan ve 60 bin feet yükseklikte uçan bir insansız hava aracını yerden havaya fırlatılan bir füze ile vurmuştu.(Fotoğraflı)

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