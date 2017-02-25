Ersin Arslan / Stockholm, 25 Şubat () – Suriye’nin Humus kentinde hükumet binalarını hedef alan iki ayrı intihar saldırısında 42 kişi yaşamını yitirdi. Londra merkezli Suriye Gözlem Örgütü’nün duyurduğu habere göre intihar saldırısında hedef alınan iki binanın Suriye İstihbarat Örgütü ile Askeri İstihbarat Örgütü’ne ait olduğu belirtildi.
Humus’ta intihar saldırılarında 42 kişi hayatını kaybetti
Ersin Arslan / Stockholm, 25 Şubat () – Suriye’nin Humus kentinde hükumet binalarını hedef alan iki ayrı intihar saldırısında 42 kişi yaşamını yitirdi. Londra merkezli Suriye Gözlem Örgütü’nün duyurduğu habere göre intihar saldırısında...
25 Şubat 2017 Cumartesi 11:30
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