Hülya Koçyiğit, akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olacak

New York, 22 Mayıs, () - Ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit'e akciğer kanseri teşhisi konuldu. Akciğerlerinden bir süredir rahatsız olan Koçyiğit, New York'ta ameliyata alınacak.

ABD'de bulunan ünlü sanatçıya, akciğer kanseri teşhisi konmasının ardından ameliyat kararı alındı. Bugün ameliyat olacak olan Koçyiğit, sevenlerinden dua istedi.

Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabı üzerinden verdiği mesajda, ''Bugün benim için zor bir gün. Sizlere güzel haberler vermeyi umut ederek yazıyorum. Hala New York'tayım. Akciğerimin sağ üst lobundaki kanserli bölge için Presbyterian Hospital'da Dr. Nasser Altorki ve ekibi tarafından gerçekleştirilecek ameliyata gireceğim birazdan. Sizlerden, benim için dualarınızı esirgememenizi umut ediyorum. Her zaman güzel dileklerinizle yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Var olun," diye yazdı.