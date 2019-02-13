Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel’de bulunan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ikili görüşmeleri çerçevesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir araya geldi.
Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel’de bulunan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ikili görüşmeleri çerçevesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir araya geldi.
13 Şubat 2019 Çarşamba 17:48
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